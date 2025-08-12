Se realizó operativos contra tramitadores del Registro Civil: ¿Qué resultados hubo?

La vocera del Palacio Carondelet, Carolina Jaramillo, explicó los resultados del operativo contra los tramitadores

El operativo se realizó en los exteriores de las agencias de 10 ciudades de Ecuador.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció este 12 de agosto de 2025 que se realizaron operativos simultáneos en 10 ciudades de Ecuador para combatir una red de tramitadores que operaban en el Registro Civil.

Según indicó la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, el operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional y otras instituciones. Además, se ejecutó en los exteriores de las agencias del Registro Civil a escala nacional.

El objetivo del operativo, según explicó la vocera Jaramillo, era combatir una red de tramitadores y falsificadores de turnos en el Registro Civil para la emisión de cédulas de identidad, entre otros trámites que involucra a la institución.

La Policía Nacional recabó información de los tramitadores

Jaramillo explicó que, como resultado del operativo, se clausuraron varios locales aledaños a las agencias, se incautó evidencia relacionada con actividades fraudulentas y se identificaron redes dedicadas a la falsificación de turnos para la emisión de cédulas y pasaportes.

También de decomisaron computadoras de un local cercano a la agencia matriz del Registro Civil en Quito donde presuntamente se elaboraban documentos falsos para acceder ilegalmente a servicios de la institución.

