Aitana habla sobre su salud mental

La cantante española Aitana ha compartido su experiencia con la depresión y la hipocondría en una entrevista en el programa La Ventana de la cadena de radio SER, conducido por el periodista Carles Francino. La artista acudió al programa para presentar su nueva docuserie Metamorfosis, que se estrenará en Netflix el próximo 28 de febrero.

Durante la conversación, Aitana reveló que a finales del año pasado atravesó una etapa difícil a nivel psicológico. “Me cuesta mucho decir estas cosas, no por mostrar mi vulnerabilidad, sino porque desde fuera puede parecer un problema del primer mundo, ya que tengo muchas facilidades. ¿De qué me voy a quejar yo de la vida?”, expresó.

Además de hablar sobre la depresión, la cantante expuso su lucha contra la hipocondría, un trastorno que la ha afectado desde la infancia. “Siempre he sido muy hipocondríaca, llega a un nivel de locura en el que he tenido que cambiar mi mentalidad”, confesó. También destacó cómo la terapia le ha ayudado a enfrentar estos miedos irracionales y a mejorar su bienestar emocional.

La fama y la falta de privacidad también fueron temas centrales en la conversación. Aitana expresó su incomodidad con la constante exposición pública: "Hay cosas que me tendré que me tendré que comer, que son malas, como que la gente comente porque se creen dueños de mi vida". A pesar de los desafíos, la cantante se mostró agradecida por el apoyo de sus seguidores y enfatizó la importancia de mantener su autenticidad.

La próxima serie de Aitana

Con Metamorfosis, Aitana busca mostrar una faceta más íntima y real de su vida, alejándose de la imagen de perfección que a menudo se asocia con las figuras públicas. La docuserie, dirigida por Chloé Wallace, ofrecerá a los espectadores una visión profunda de los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado en su camino hacia el autoconocimiento y la aceptación.

Además, en este nuevo proyecto se explora el proceso creativo detrás de la música de Aitana, sus cambios de estilo y la influencia de sus experiencias personales en sus composiciones. Con esta docuserie, la artista pretende conectar aún más con su público, compartiendo su historia desde una perspectiva honesta y cercana.

