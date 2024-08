Aitana y Sebastián Yatra terminan su relación: La artista llora en su concierto

El pasado 25 de abril todas las fans de Aitana y Sebastián Yatra estaban muy contentas, no solo por el estreno de la nueva canción que grabaron juntos sino también por la cercanía que mostraban entre ellos. La misma que habían perdido hace meses, tras romper como pareja, y que de un momento a otro renació. Hoy parece que la distancia volvió a sus vidas.

Así llegó Akureyri, una canción inspirada en el viaje que hicieron juntos a Finlandia por el cumpleaños de Aitana y al cual regresaron en marzo pasado para grabar su videoclip. El tema les hizo a la pareja, y a sus seguidores, creer que podían fantasear nuevamente con el romance pero casi seis meses después se abre una nueva brecha entre ellos.

En su último concierto en Galicia, el pasado fin sábado 3 de agosto, la estrella nacida en Barcelona no aguantó las lágrimas mientras cantaba el tema que confirmó su regreso con el artista. Puesto que en ese videoclip retoman el dulce trato de pareja y también se besan. "Hay momentos de la vida que a veces terminan, a veces se acaba. Y no pasa nada. Te puedes levantar, y volver a vivir de otra forma. No permitan que nadie les diga que algo no puede ser para siempre", dijo muy sentimental.

En otro videoclip compartido en redes sociales, Aitana no puede terminar de cantar Akureyri por el llanto.

La confirmación

Por su parte, el diario ABC de España confirma que Aitana y Sebastián Yatra terminaron. Según información cercana a la artista. La última vez que se los vio juntos a los cantantes fue el pasado 21 de julio en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu. Mientras que ese domingo seguía con su Alpha Tour, el cantante de Tacones rojos estaba en París disfrutando de los Juegos Olímpicos.