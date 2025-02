Entrevista con Joaquina: La ganadora del Grammy Latino rompe su burbuja

La habitación de un adolescente puede ser un mundo completo y profundo. Pasa de todo, y transmite toda la personalidad de quien la habita. Sueños, despechos y esperanzas se reflejan a través de objetos, afiches y fotos. Y cuando se tiene a la música como aliada, estos pueden transportarlo hasta allí a quien lo escucha. En medio del desorden, tanto de palabra como de pensamientos, Joaquina le busca su sitio a cada sentimiento haciéndolo canción en un diario sonoro que hoy está disponible en las plataforma digitales de música.

Joaquina es la invitada de honor de Andrea Bocelli Leer más

A este lo ha titulado Al romper la burbuja, un trabajo compuesto por 14 canciones que comenzó a escribir a finales de sus 18 años. Hoy tiene 20, y una carrera prometedora.

La ganadora del Grammy latino a mejor artista nuevo en la edición 2023, vive el sueño que escribió en sus temas. El mismo que describe como “el mundo es más grande que esta ciudad”, haciendo presentaciones más allá de Miami, donde reside desde niña. Este año, la venezolana estará en España, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Argentina y Colombia.

En este álbum la intérprete hace canciones casi epistolares, hablando con ella sobre crecer, los amigos, la vida fuera de casa y Dios. Al romper la burbuja refleja esa dolor de dejar la zona de confort pero la emoción por obtener algo nuevo.

Joaquina Valentina Blavia Canabal Universal Music Ecuador

Joaquina y el miedo a cambiar

Sus canciones muestran mucho de usted. Sin embargo, en muchas entrevistas ha dicho que es cautelosa y privada. ¿Cómo equilibra estas situaciones?

Estoy dejando ver mucho. El cuidado para mí de este cuidado interior es poder expresar lo que siento a nivel personal. Las canciones son una vía de escape. Es lo que me ayuda mucho.

¿Llegar a los 20 años golpea? ¿Cómo ha sentido esta experiencia de crecer?

Yo creo que simplemente fui muy honesta con lo que viví y absorbí a lo largo de los dos años que escribí este disco. Fui muy honesta, pero no sé qué tanto cambié.

¿Crecer duele?

Sí, pero no a la vez. El disco habla de esto. Carta a mí, la canción que abre el disco, lo cuenta. Es sobre el miedo a cambiar y salir de la ciudad al querer conocer cosas nuevas para decirle al yo del pasado que te estás comiendo el mundo. Mientras que la última canción del disco va para mis amigos de toda la vida (Gracias por estar aquí), en las que les cuento que lo que está afuera es interesante pero lo que amas estás con ellos.

El alquimista es una de las canciones más tocadas en su perfil de Spotify. Sin embargo, en el disco ingresó una versión diferente. ¿Por qué?

El alquimista versión álbum es distinta a la primera en solo piano. En la producción le agregamos algunas cosas ya que quería que tuviera instrumentos de música folclórica venezolana. La versión en demo, la que estuvo disponible primero, la subimos así porque la compartí como una previa, se volvió viral y fue como un regalo.

¿Todavía tiene preguntas para ese alquimista con el que quiere conversar?

Sí. Todavía. Las respuestas que te puede dar el alquimista están más cerca de lo que pensamos. La canción habla de esa dicotomía.

Joaquina canta para no sabotearse Leer más

¿Por qué rompe la burbuja?

¿Cómo llega al concepto del disco?

El concepto es muy poco literal. Me gusta que la gente lo interprete de diferentes maneras. Mientras que la portada sí lo es, porque quería que fuera como irónico. El título Al romper la burbuja tiene dos sentidos: es sobre aprender cosas por primera vez, es este impacto de la adultez. Es todo lo que aprendes sobre lo que te rodea y tus ideales. Para cada persona puede ser diferente. Pero también representa al mundo interior que tienes de ti, para las personas es único y lo construimos con mucho corazón porque son las cosas que nos hacen ser nosotros.

¿Cuál fue la burbuja más dolorosa de romper?

Creo que han sido cosas muy personales. Lo más fuerte son las luchas con mi propia mente y buscar qué tipo de mujer quiero ser.

RELACIONADAS Ellos están buscando su primer Grammy Latino

¿Te quedaste sin ver a Shakira?: Los detalles de su nueva fecha en Perú Leer más

Las canciones no son solo de Joaquina

¿Le ha dicho algo la persona a la que le escribió No llames lo mío nuestro?

¡No! No me ha dicho nada y ojalá no me lo diga. No sé si se enteró. Cuando uno compone canciones, las sueltas al universo, y ya no se siente solamente mías sino de todos quienes las escuchan.

¿Qué podemos saber del tour?

Ahora en febrero estamos presentándonos en España, pero hay muchas nuevas fechas ya en mi página web. Esperamos que pronto podamos ir a Ecuador, todavía no está confirmado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!