Bafta: Se afianzan nombres en esta temporada de premios

Anora, Emilia Pérez y The Brutalist son las películas ganadoras.

Considerada la noche más importante del cine en el Reino Unido, la ceremonia de los British Academy Film Awards (Bafta) se llevó a cabo el domingo 16 de febrero en medio de un contexto marcado por desafíos sociales y políticos a nivel mundial.

La 78.ª edición del evento, que tuvo lugar en el Southbank Centre de Londres, fue presentada por el actor escocés y protagonista de Doctor Who, David Tennant, e incluyó presentaciones musicales de la banda Take That y de Jeff Goldblum, actor de Wicked.

El príncipe William y la princesa Kate no asistieron a la ceremonia. La pareja real viajó con sus hijos a la isla Mustique durante las vacaciones escolares de mitad de trimestre. La última vez que estuvieron juntos en los BAFTA fue en 2023, mientras que en la edición anterior William llegó solo.

Zoe Saldaña sabe cómo disfrutar cada evento

Zoe Saldaña no se fue con las manos vacías y recibió el premio a actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez. Durante su discurso, expresó que el reconocimiento era “tan validante y un verdadero honor”. Habló de los desafíos que enfrentó en su carrera, incluyendo comentarios sobre su acento británico.

Mientras hablaba, la organización inició un conteo regresivo para finalizar su intervención. En respuesta, Saldaña exclamó frases que fueron censuradas en la transmisión en vivo. La realización del evento cambió de cámara para evitar que sus palabras se emitieran al aire, y es que eran un poco subiditas de tono. Todo quedó como una buena anécdota.

The Brutalist, una de las favoritas

La película The Brutalist fue una de las producciones más reconocidas en la ceremonia de los premios BAFTA, con cuatro galardones.

El drama sigue la historia de László Tóth, arquitecto y sobreviviente del Holocausto, quien emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial con el propósito de reconstruir su vida y consolidar su legado en la arquitectura moderna. En su trayecto, enfrenta diversas dificultades tanto personales como profesionales.

Dirigida por Brady Corbet, la película se destacó en varias categorías principales. Adrien Brody fue premiado como mejor actor principal por su interpretación de László Tóth. Además, la producción obtuvo los reconocimientos a mejor banda sonora original, mejor cinematografía y mejor dirección.

La premiación a The Brutalist consolidó su posición como una de las producciones más reconocidas del año.

Timotheé llevó una fortuna en su cuello

Timothée Chalamet no consiguió su premio, en su categoría le recayó a Adrien Brody por The Brutalist. Su desempeño ha recibido elogios de la crítica y del público, incluyendo el propio Dylan. Para este papel, el actor utilizó prótesis nasales y perfeccionó sus habilidades musicales con el objetivo de representar al artista durante su ascenso en la década de 1960.

Durante la promoción de A complete unknown, Chalamet ha presentado una nueva estética inspirada en los años 2000. En los Bafta 2025, lució un traje negro con camiseta a juego. La prenda, diseñada por Bottega Veneta, incluyó una chaqueta crop cruzada y un pantalón con doble pliegue.Timothée Chalamet completó su traje de Bottega Veneta con el collar Panthère de Cartier. La pieza, elaborada en oro blanco con doble vuelta al cuello, incluye una pantera con ojos de esmeralda, hocico de ónix y 17 manchas del mismo material. Además, cuenta con 556 diamantes que suman un total de 17,45 quilates. Su precio está estimado en aproximadamente 252.000 dólares.

Selena Gomez disfruta de los premios

Nominada como mejor actriz de reparto por su trabajo en Emilia Pérez, su estatus de súperestrella siempre hace falta en una alfombra roja. En esta oportunidad, la llegada de Selena Gomez destensa el ambiente tras la polémica que envuelve a su cinta, luego de las críticas y dichos racistas del pasado de su protagonista Karla Sofía Gascón.

Llegó con vestido largo bordado en pedrería de la firma de Schiaparelli, prenda de costura de cuello halter con escote Bardot en terciopelo negro. Elevó el estilismo con zapatos de puntera afilada y joyas de Tiffany & Co.

Mikey Madison, la mejor actriz

Ganar con una comedia romántica ya es un logro en sí. Y más si también esto significa llevarse un Bafta por actuación. Es que este género no siempre es el favorito de los críticos, porque puede ser considerado muy sencillo.

Sin embargo, Anora, dirigida por Sean Baker, logró hacer que un sueño de hadas también sea realizable para los adultos, incluso en las adversidades más complejas: como en la vida de una trabajadora sexual. Mikey Madison es considerada arrolladora, por ser fuerte y dulce a la vez durante toda esta historia.

Cynthia Erivo, radiante

La actriz de Wicked asistió al evento con un vestido blanco de encaje bordado de Louis Vuitton, un diseño de estructura definida.

La intérprete complementó su outfit con zapatos de tacón blancos estilo jaula. El atuendo permitió que estos fueran visibles debido al ruedo a la altura del tobillo.

Erivo mantuvo sus elementos característicos de estilo, incluyendo uñas largas, piercing en la nariz y joyería discreta.

Camila Cabello triunfó en la pasarela

En los Bafta, Camilo Cabello supo ganarse las miradas de todos y por eso varios medios la han elogiado por su buen estilo en esta ceremonia. No es para menos, ella fue la presentadora del premio de la categoría Infantil y Familiar, en la que ganó Wallace y Gromit. En esta oportunidad la cubano-mexicana se decantó por el estilo tradicional de las divas de Hollywood con un vestido de silueta sirena en color nude con un corset satinado.

El giro importante está en la transparencia que cae vaporosamente sobre la prenda con brocados deslumbrantes, aunado a un escote halter que abraza el cuello de la cantante.

Conclave, el elenco ganador

Aunque Cónclave no ha sido la más premiada durante esta temporada (solo se ha llevado un Globo de Oro por guion y mejor reparto en los Critic’s choice), los Bafta reinvindicaron su esfuerzo. Cónclave se llevó cuatro BAFTAs (a la mejor película, al mejor film británico, al mejor guion adaptado y al mejor montaje).

