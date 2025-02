La trágica muerte la estrella de Netflix Kim Sae-ron: ¿qué ocurrió realmente?

El mundo del entretenimiento surcoreano se encuentra conmocionado tras la muerte de la actriz Kim Sae-ron, quien fue hallada sin vida en su apartamento en Seongsu-dong, al este de Seúl, el domingo por la madrugada. Tenía 24 años y fue conocida por sus papeles en producciones como Bloodhounds (2023) y The Neighbors (2012).

La trágica noticia fue confirmada por la policía, quienes indicaron que el cuerpo de Kim fue encontrado alrededor de las 4:55 a.m. por un amigo, que había quedado en encontrarse con ella. Al dar la alarma, poco pudieron hacer las autoridades al llegar al lugar.

Romain de Lamar: “La cocina francesa es el arte de saber comer” Leer más

El impacto de las críticas en línea y su posible relación con el suicidio

Si bien aún no se han encontrado pruebas de un crimen, las autoridades no descartan el suicidio como posible causa de su fallecimiento. Según informaron a la agencia Yonhap, "no hemos encontrado indicios de crimen hasta el momento, pero estamos investigando las circunstancias". La joven actriz no dejó ninguna nota antes de su muerte.

El impacto de su partida ha sido profundo, especialmente entre sus seguidores, quienes expresaron su tristeza en redes sociales. Los fanáticos de Kim Sae-ron lamentaron la tragedia y mostraron su apoyo a la actriz.

Te invitamos a leer | Papaya Dada: El gran éxito de la cumbia ecuatoriana

Coronas de flores se ven frente a la sala funeraria de la fallecida actriz Kim Sae-ron en el Centro Médico Asan en el sur de Seúl, Corea del Sur. EFE

El legado de Kim Sae-ron y la respuesta de la industria del entretenimiento

No obstante, la comunidad Women Celebrities Gallery, que se dedica a la defensa de las figuras públicas surcoreanas, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el daño que pueden causar las críticas destructivas y malintencionadas en las plataformas digitales.

En su comunicado, la agrupación subrayó: “Las críticas sin pruebas, las burlas y los comentarios malintencionados pueden arruinar por completo la vida de una persona”. Además, hicieron un llamado a la sociedad para que, en lugar de juzgar, se promueva la compasión y el apoyo hacia los demás.

El incidente recordó a otros momentos difíciles en la vida de Kim, como el escándalo de 2022, cuando fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en un accidente de tránsito y una multa de 20 millones de wones (aproximadamente 13.850 dólares).

Este evento afectó su imagen pública y aumentó las críticas hacia su persona. En abril del año pasado, intentó regresar a los escenarios actuando en una obra de teatro, pero abandonó debido a problemas de salud y el acoso que sufrió en línea. En sus redes sociales, había compartido varios mensajes preocupantes relacionados con su salud mental, como uno en el que decía: “Ya es tan duro, ¿pueden parar todos?”.

El dolor por la muerte de Kim Sae-ron ha sido compartido por varios colegas de la industria del entretenimiento, quienes han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. Actores como Kim Ok-vin, conocida por Thirst (2009), y Kim Min-che, con quien trabajó en The Villagers (2018), también lamentaron la tragedia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!