Papaya Dada: El gran éxito de la cumbia ecuatoriana

“Si yo te quería, te quería porquería, hoy brindo porque te vas, te vas, ¿quién lo diría?”. ‘Amapola’ arranca al son de la cumbia, y los primeros acordes enloquecen a quienes bailan. El tema, interpretado por la agrupación ecuatoriana Papaya Dada y la colombiana Cumbia Stars, fue registrado como la canción más escuchada y solicitada en 2024 por las radios nacionales, y catapultó a la ya reconocida banda ecuatoriana al estrellato local e internacional.

“La canción es la esencia de cualquier banda. Tiene que ser buena, tienes que trabajarla mucho; la letra, la melodía, todo tiene que ‘pegar’. Si tienes una mala canción, puedes tener toda la plata del mundo, toda la promoción y todos los padrinos, pero todo lo que le pongas encima suma cero”, asegura Esteban Portugal, director de Papaya Dada.

Añade que este trabajo y dedicación a las canciones es visible en su último álbum, 'El Abismo', que junta Amapola con otros temas que ‘arrasaron’ el año pasado, como Ayayay, Guayaquil, Julio Jaramillo y Ojalá.

El año pasado, además del ‘boom’ con el público, la banda obtuvo galardones como Grupo masculino más escuchado en plataformas, Grupo o Dúo más escuchado en radios y Colaboración más escuchada en radios durante los Premios del Ranking Ecuatoriano de la Música (REM).

No obstante, el músico señala que estos resultados tan positivos son consecuencia de un arduo trabajo musical que empezó en 2017, cuando la banda evolucionó del jazz a lo que denominaron la ‘chicha radioactiva’, dándole vida al popular género con temas como Zapatea, Aguacero y Bomba de tiempo.

“La chicha es un sonido popular, cargado de melodías andinas que son muy nuestras. Sin embargo, queríamos tener una visión propia de lo que es la chicha. Somos un grupo de mestizos urbanos que crecimos escuchando rock, hip hop y otras influencias musicales que se han integrado a la chicha hasta volverla radioactiva”, dice.

Añade que, en su giro hacia la cumbia, la banda también optó por darle su propio estilo, y por ofrecer letras y melodías únicas que respondieran a lo contemporáneo.

“Es súper importante para nosotros que somos una banda de cumbia que hace sus propias letras. Lo más normal aquí en Ecuador es que las bandas de cumbia toquen covers, incluso las bandas más famosas, tocan adaptaciones de canciones peruanas, italianas y ecuatorianas. Para nosotros es trascendental que nuestros temas sean propios y que tengan nuestra esencia”, indica.

Tras el lanzamiento de El Abismo en las plataformas, el disco se publicó en vinilo. Por lo pronto, la agrupación tiene la mirada puesta en el extranjero.

“Amapola nos ha permitido mirar hacia el extranjero y pensar en cómo llevar y dar a conocer nuestra música y la música ecuatoriana fuera del país”, comenta Portugal.

Del jazz a la cumbia

La banda se formó en 2007 como un proyecto que buscaba mezclar las influencias del jazz con la música ecuatoriana y con sonidos más modernos, explorando una amplia gama de géneros, entre ellos el rock, el pop, el electro y los ritmos autóctonos.

“Fue una evolución no planificada”, señala Portugal. “Empezamos haciendo jazz, y poco a poco fuimos haciendo temas mucho más bailables, luego totalmente bailables y, finalmente, ya no hacíamos música ecuatoriana, sino cumbia. Realmente evolucionamos desde lo más underground hasta lo más mainstream, lo que llega al corazón de las masas”, comenta.

Añade que estos intensos cambios surgieron a raíz de sus propias búsquedas artísticas y musicales, y que se trató de un proceso orgánico que no fue planificado.

Esteban Portugal es director y músico de Papaya Dada, banda fundada en 2007. Cortesía CBSPICS

“A mí nunca me ha gustado encasillarme en una sola cosa. Que si haces jazz, solo puedes hacer jazz, o si haces pop, solo pop. Creo que los seres humanos seguimos aprendiendo y cambiando. Escribir canciones es un proceso alquímico que responde a emociones, experiencias y épocas en tu vida. No hay que tenerle miedo a la inspiración y a lo que la canción pide, y no limitarse a uno mismo”, indica.

El amor del público

A través de las redes sociales y los conciertos, la relación entre la banda y su audiencia se ha ido fortaleciendo, señala Portugal. Agrega que una de las ‘reglas’ de la agrupación es permanecer hasta el final con la audiencia y tomarse fotos con todas las personas que lo pidan.

Añade que la sorpresa más grande que han recibido en estos años es la sintonía que sus temas han tenido con los niños y las niñas.

“Es loquísimo porque no hacemos canciones para niños, pero vienen, se acercan con los papás, piden fotos y que les guste lo que hacemos es súper emocionante, porque lo que escuchas desde que naciste, desde que eres pequeño, es parte de tu esencia y siempre se queda contigo. Eso es un orgullo para nosotros”, comenta el músico.

El despecho y la fiesta

Los temas de la agrupación se enfocan, sobre todo, en el amor, el despecho y la fiesta; letras que, como afirma el vocalista, buscan no solo la identificación de quienes las escuchan, sino también la diversión. “Queremos que la gente baile, se divierta y se ría. Estas son canciones que llegan al corazón de las personas y que se vuelven suyas. Eso es lo que ha sucedido con Amapola y Ayayay”, comenta Portugal.

Agrega que en 2025 habrá nuevos lanzamientos, pero que estos no serán exclusivamente de cumbia, sino también de otros géneros tropicales.

La agrupación suele grabar sus videos en las calles y barrios de la ciudad, donde sorprenden a vecinos y transeúntes. Cortesía

Canciones compuestas en Tiktok

Actualmente, uno de los nuevos proyectos en los que trabaja la agrupación es la construcción de canciones en la red social TikTok.

La idea, explica Portugal, es que los fans se vayan sumando al proceso y puedan colaborar con la composición, tanto en las melodías como en la elaboración de letras.

Indica que la idea surgió mientras investigaba sobre las canciones de tradición oral, manifestaciones folclóricas de pueblos originarios y músicas del mundo que no han dejado registro escrito y cuyo autor se desconoce.

“Son canciones que no tienen un único autor porque muchas veces fueron hechas en comunidad... Y finalmente lo que estamos buscando es eso, hacer canciones en las que la gente participe y las haga propias”, establece.

Señala que harán varios nuevos temas bajo este mecanismo durante todo el 2025.

