Lali y María Becerra atacadas por el presidente Javier Milei: Esta es la razón

Argentina está en el centro de la polémica debido a las críticas del presidente Javier Milei hacia artistas como Lali Espósito y María Becerra. El primer mandatario ha expresado su desacuerdo con sus posturas, lo que ha desatado un intenso debate en la sociedad argentina.

Twitter (ahora X) es la principal plataforma en la que se han dado las críticas del primer mandatario argentino hacia las artistas que se han dirigido a la sociedad para pedir donaciones y mitigar el fuego en los bosques.

María Becerra fue una de las primeras en hacer un llamado para tomar acción ante el flagelo. “No hay que quedarnos de brazos cruzados, porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación... Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros”, dijo ante 40 mil personas en un concierto del pasado 8 de febrero.

Ese mismo fin de semana, Lali y Tiago PZK también pidieron donaciones para ayudar a los socorristas. Sin embargo, esto provocó una reacción contraria por parte del gobierno argentino. En Instagram, el presidente compartió el miércoles por la mañana una gráfica en la que insinúa que María Becerra hurtaría lo donado.

Esto no quedó ahí. El jueves por la mañana, el jefe de estado Javier Milei usó su cuenta de X para seguir con la crítica. Fue más contundente: “Parece que María BCRA (Banco Central de la República Argentina) no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento”.

"Maria BCRA":

Por el tweet que publicó @JMilei sobre María Becerra y Lali Espósito pic.twitter.com/aaSu68NxQL — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 13, 2025

Este trino causó la reacción de Lali, quien fue entrevistada por el programa Puro Show de canal ElTrece. Cuando el reportero preguntó a la intérprete de Disciplina sobre la mención a su nombre que hizo el presidente, ella respondió: “A mí sus motivos no me interesan. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas y violentas. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio”. También defendió a su colega. “Me parece un delirio (sobre el meme). Es un delirante pero, bueno, acá estamos. María es una campeona y, cuando pasa algo así, te limitás a estar tranquila y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta. Allá él y sus seguidores que tienen esa mirada de los artistas”.

“No me interesa lo que diga Milei, es un DELIRANTE que necesita TERAPIA”



JAJAJAJJAJA SII LALI SI 🐐 pic.twitter.com/x9knQ12LS1 — TUGO News (@TugoNews) February 13, 2025

Suspenden concierto de Milo J

El artista urbano Milo J tendría una presentación la tarde del pasado 12 de febrero en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de Argentina. Milo J iba a realizar un evento de escucha de su disco 166 en el predio. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos informó que el show del artista urbano previsto había sido cancelado por orden judicial. La noticia la dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales.

Evitaron q Milo J hiciera un show gratuito en la ex ESMA, pero no pudieron evitar q el espacio de la memoria se llenará de pibea y pibas q fueron a verlo.

Les salió mal , Milei.pic.twitter.com/fthSJsAC7T — El Charly (@CharlyStone79) February 13, 2025

“Gente les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre-escucha no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto… No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste”, comentó en sus redes sociales. “Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien”. Y concluye: “Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”.

El fallo que suspendió el show de Milo J en la Ex ESMA fue un pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, y está firmado por la jueza María Alejandra Biotti. Esa misma tarde, también se solicitó el retiro de una foto en la que se ve la baja del cuadro del expresidente y dictador Videla, considerado un genocida en ese museo.

Lali, es una artista con más de 20 años de trayectoria, destacándose como actriz, cantante y referente cultural. Su éxito trasciende la política, ya que ha construido su carrera a base de talento y una conexión genuina con su público. sin necesidad de afiliaciones políticas, y si… pic.twitter.com/LeBZV84z6f — Familia Esposito (@familiaespos) January 26, 2025

Lali Espósito.

Cantante y actriz. Se dio a conocer a los 10 años como participante de la serie Rincón de luz. Tiene cinco álbumes de estudio. Su activismo está presente en los derechos de las mujeres.

María Becerra.

Youtuber y cantante, es una de las artistas argentinas más escuchadas de las plataformas digitales. Fue una de las artistas que abanderó la última marcha contra el fascismo en Argentina.

Este es Milo J, el pibe de 18 años al que el gobierno de @JMilei ayer CENSURÓ, al no permitirle presentarse en la ex ESMA. pic.twitter.com/zPHmmg5Klx — Javier Smaldone (@mis2centavos) February 13, 2025

Milo J.

Cantante argentino nominado al Latin Grammy en 2023 por mejor canción de rap. Es uno de los artistas más destacados de la escena del hip hop argentino.

Tiago PZK.

También conocido como Gotti, su carrera inició en las batallas de freestyle de Buenos Aires. La fusión con el R&B y el pop, junto con las letras que hablan de la vida en el barrio, lo han convertido entre los más virales de su país.

