Así celebró Ariana Grande su nominación al Óscar como mejor actriz de reparto

La cantante y actriz Ariana Grande, de 31 años, está llena de sentimientos tras haber obtenido su primera nominación al Premio de la Academia el jueves 23 de enero. Algo que describió como un sueño que ha tenido desde niña.

El Jose: "La política es igual a la farándula, pero con consecuencias penales" Leer más

Tras el anuncio de su nominación, Grande expresó su agradecimiento a través de una publicación en Instagram. "Levantando la cabeza entre sollozos para decir muchas gracias a La Academia por este reconocimiento inimaginable. No puedo dejar de llorar, para sorpresa de nadie", escribió.

La publicación incluyó una fotografía de ella de niña vestida como Dorothy, personaje icónico de Judy Garland en El Mago de Oz, un video donde interpreta fragmentos de Defying Gravity de Wicked y varias imágenes en su papel de Glinda, junto a su compañera de reparto Cynthia Erivo.

Ariana compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto junto a Monica Barbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist), Isabella Rossellini (Conclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez). Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de la 97ª edición de los Premios Oscar, programada para el domingo 2 de marzo.

Emilia Pérez hace historia con 13 nominaciones a los Óscar 2025 Leer más

Las palabras de agradecimiento de Ariana Grande por estar nominada al ´Óscar

En su mensaje, Grande destacó la influencia de Judy Garland en su infancia: "Estoy profundamente honrada de estar en compañía de personas tan brillantes y compartir esto con la pequeña Ari, que estudiaba a Judy Garland cantando Somewhere Over the Rainbow justo antes de que la hermosa burbuja hiciera su entrada. Estoy tan orgullosa de ti, pequeña", escribió. Además, agradeció nuevamente a la Academia por la nominación.

La actriz también dedicó palabras al director de Wicked, Jon M. Chu, y a su coprotagonista Cynthia Erivo, quien fue nominada en la categoría de Mejor Actriz. "Gracias a Jon M. Chu por tomar esta oportunidad conmigo y por ser el líder, ser humano y amigo más brillante. Estoy profundamente orgullosa de mi hermosa familia de Wicked. Estoy tan orgullosa de mi Elphie, mi hermana, mi querida @cynthiaerivo. Tu brillantez no tiene fin y mereces cada flor (tulipán) de cada jardín. Te amo incondicionalmente, siempre", agregó.

El novio de Ariana Grande la celebró

Ethan Slater, actual novio de Ariana, y compañero de reparto, festejó las nominaciones en redes sociales e hizo una publicación especial para ella. A quien el llevó globos rosados inflados con helio. Tal y como lo mostró en Instagram.

Los records de Wicked

Demi Moore busca su primer Óscar: ¿cuáles son sus películas más famosas? Leer más

La adaptación cinematográfica de Wicked recibió un total de diez nominaciones, empatando con The Brutalist como la segunda película más nominada de este año.

Además de su nominación al Oscar, Grande compite como Mejor Actriz de Reparto en los Critics Choice Awards y los SAG Awards, cuyos ganadores se conocerán en febrero.

La ceremonia de los Oscar será conducida por Conan O’Brien y se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre de Ovation Hollywood el domingo 2 de marzo a las 7:00 p. m. ET, a través de ABC y Hulu.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!