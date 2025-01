El Jose: "La política es igual a la farándula, pero con consecuencias penales"

“Yo solía apegarme a los objetos materiales, pero eso era antes de probar vivir en Quito…”, dice una de las frases iniciales del video más viral que ha conseguido la cuenta @graciasaljose. Con esta línea parecería que se dará inicio a un clip promocional y turístico de la ciudad, pero lo cierto es que con mucho sarcasmo se critica el aumento de la delincuencia común en la capital.

Protagonizada por Gisella Bayona y José Luis Cañizares, el sketch es la muestra fiel del estilo con el que en redes ha ganado notoriedad.

Este perfil de TikTok con más de 400 mil seguidores se ha vuelto tendencia en varias ocasiones gracias a su manera particular de abordar las temáticas sociopolíticas. Detrás de El Jose, el personaje que aparece en cada clip, está el periodista y actor José Luis Cañizares. A sus 29 años, su carrera en los medios comienza a darle notoriedad, y hasta censura incluida.

Fue en el año 2022 cuando empezó con este proyecto, mientras llevaba a la par el programa digital Indeciencia junto con otros colegas comunicólogos. Con el Covid-19 en su cuerpo por primera vez y el término de una larga relación, decidió replantearse su futuro que, además, estaba marcado por la no muy grata experiencia en medios tradicionales en donde había participado.

Tras varios vídeos compartidos con su estilo de opinión y el despunte en visualizaciones, empezó un camino en los medios digitales que hoy también tiene presencia en otros formatos de entrevistas, como el que participó junto a María Sol Borja y Fabricio Vela en Los Irreverentes (RTU), que salió del aire el año pasado durante el gobierno de Daniel Noboa.

Para algunos, Jose es un jovencito inexperto y carente de opinión política. Para otros, la nueva forma de hacer comunicación en ese ámbito. Él no se cree ni lo uno ni lo otro, solo un comunicador y creativo a quien le apasiona el debate. “En internet todos somos una especie de personaje”, asegura. En esta entrevista, definimos al creador de contenido y a la persona.

Tienes 29 años pero aparentas menos. ¿En crítica política esto es un contratiempo?

Estaba revisando mis métricas hace unos días y mis seguidores están entre los 18 y 25 años. Este año cumplí 29 y aún me puedo relacionar con un público más joven, que también está interesado en la política. Así que por las redes sociales el parecer menor es un beneficio pero en el periodismo fue un poco controversial. Cuando comencé en la crítica política decían: ‘Este guagua qué sabe’. La gente no podía asimilar que alguien joven esté en este ámbito. Creen que tengo entre 21 y 23. También piensan que soy más bajito, cuando en realidad mido 1,80 m.

Empezaste en el periodismo político, pero tus intenciones eran más artísticas…

Sí. Yo quería ser actor y mis papás me apoyaban, pero no había una escuela de arte en Quito. Pude buscar más, pero me decidí por periodismo porque mis amigos ya estaban estudiando y no quería quedarme atrás. Además, pensé que habría algo más de cámaras y así, pero fue muy diferente. Yo tengo papás que me hubieran apoyado en todo, incluso si les decía que quería ser estríper.

Las escuelas de periodismo no necesariamente enseñan sobre realidad nacional y política. ¿Cómo te perfilaste por ese lado?

Siempre digo que la política es igual que a la farándula, pero en la primera hay consecuencias legales. Es como un: “ni sabes de lo que me enteré de la prefecta, del asambleísta…”. La política no es algo tan formal y nos interesa solo porque nos fascina el chisme. Mi familia siempre fue muy política. Los debates son muy acalorados y desde pequeño mi papá nos enseñaba. No somos partidistas, pero sí nos interesa. Fue un ambiente muy conceptual. Mi intención no era hacer análisis político, pero en el 2023 me contrataron para una campaña de Ecuador Decide, una plataforma que mostraba las diferentes propuestas de los candidatos. Allí tuve mucho pegue y a la gente le gustó mi visión.

El nuevo periodismo deja de lado la objetividad y cada vez es más claro sus inclinaciones políticas. ¿Cómo describes la tuya?

No soy partidista y mi línea ideológica es el progresismo. Esa es mi línea por completo. Mucha gente puede decir que estoy sesgado, y es que todos lo estamos. Yo soy un hombre homosexual de 29 años nacido en Ecuador. Eso me ha ayudado a crear una gran comunidad. El periodismo de no tener ideas no existe, pero dentro de eso puedes criticar a todos los participantes de cualquier vertiente.

La farándula política funciona

Unir el entretenimiento con el mundo político no es tarea fácil, puesto que hay una delgada línea que puede traspasarse al lado de lo absurdo. Sin embargo, la crítica con un toque de humor es la clave del éxito de El Jose, un personaje que saca el lado más espontáneo y directo de José Luis Cañizares. Que aunque tiene mucha fluidez al hablar, es más bien tímido y muy analítico.

“A mí me gusta hablar con los políticos sobre conceptos y muchas veces no los saben. Me gusta molestarlos un poco, y a la gente le gusta. Es entretenido verlos en situaciones cotidianas y que sean cuestionados. Hay que hablarles como ciudadano”, explica. “El lado más intelectual está en el entendimiento y el conocimiento que debes tener, pero ya dentro te gusta el chismecito”, agrega.

José Luis también compara su estilo con el de los medios tradicionales. “Los medios se dieron cuenta tarde de que la gente no quieren llenarse de términos técnicos y académicos”.

A los famosos ecuatorianos también les deja un cuestionamiento, puesto que considera que son pocos los que se arriesgan a ser más partícipes en tomar posturas, a como lo hacen en Hollywood u otros lados del mundo.

Lo viral y la polémica

Políticos, instituciones y partidos pueden sentirse aludidos por los críticos clips que se vuelven virales en TikTok. Y aunque no ha tenido una demanda, si le ha tocado bajar algún vídeo para evitar contratiempos. Como también ocurrió con su programa en RTU, Los Irreverentes.

“Ese fue un golpe. Yo llegué al canal y me dijeron que no había programa. Todos sabemos el motivo. Para mí esta repercursión fue muy grande para mi carrera. Esa censura ha sido una de las cosas más importantes que me han pasado”, cuenta.

José Luis, que trabaja junto con otros siete amigos en sus cuentas de redes sociales, admite que este es un medio bastante rentable. “Hoy es más probable que vivas de redes que de los medios tradicionales. Además que no te dan espacio”.

