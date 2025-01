Timothée Chalamet fue multado por estacionar mal su bicicleta eléctrica

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet reveló que fue multado con 65 libras ($ 77,13) por estacionar de forma indebida una bicicleta eléctrica durante su llegada al estreno de su última película, Un completo desconocido, en Londres.

El actor de 29 años asistió el martes al estreno del biopic, donde interpreta al cantante Bob Dylan, y generó atención al llegar montado en una bicicleta alquilada a través de la aplicación Lime. En una entrevista para el programa francés Quotidien, Chalamet explicó que eligió esta alternativa para evitar el tráfico, pero que su decisión derivó en una infracción: “Había un atasco y no me permitieron aparcar allí, así que me pusieron una multa de 65 libras”.

El actor calificó la sanción como “horrible”, alegando que su llegada había proporcionado publicidad gratuita a la aplicación Lime. Sin embargo, se desconoce el origen de la elevada multa, ya que Lime establece sanciones de entre 2 y 20 libras (hasta $ 24), y los representantes del distrito londinense de Lambeth afirmaron al diario The Guardian que no habían emitido ninguna multa contra Chalamet.

El fotógrafo Aidan Zamiri, quien acompañó al actor en otra bicicleta, también recibió una sanción.

Según Zamiri, Lime le cobró 2 libras ($ 2,50) por un tiempo de inactividad “inusualmente largo” y por “estacionamiento incorrecto”. Zamiri compartió en Instagram una imagen junto a Chalamet en camino al BFI Southbank de Londres, lugar del estreno, con la frase “modo de transporte favorito”.

La anécdota se ha viralizado en redes sociales, destacando tanto la elección de transporte como las controversias en torno a las multas.

