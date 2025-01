Nath Quiñónez: “Las mujeres negras estamos teniendo más poder”

Guantes, tacones, pasarela, cuadrilátero... Todos estos elementos parecen opuestos, pero en la vida de la modelo Nath Quiñónez tienen mucho sentido. La quinindeña nos muestra su mejor forma, tanto física como profesional, ya que su carrera se afianza en Nueva York, París y pronto en Berlín...

Ahora que está de visita en Ecuador redefine sus proyectos, como la fundación Tres Niñas, que tiene base en su ciudad natal. Además está Foto Expresión, un taller de modelaje que busca también nuevos talentos.

La afrolatina afianza su poderío desde sus raíces, su etnia y su personalidad.

La entrevista con Nath Quiñónez

Hace algo más de 10 años empezó la carrera en el modelaje de Nathaly Quiñónez Ortiz. Y hace cinco, incorporó a su rutina el fuerte entrenamiento de boxeo. Es por eso que esta producción fusionó dos de sus ambientes. Ella prefiere ejercitarse muy por la mañana. Sin embargo, para nuestra lente posó con el dorado del sol que se filtraba por la ventana. Se puso los guantes, los accesorios dorados y largos vestidos, mientras hacía los movimientos más característicos de su práctica deportiva.

Pero la sagacidad y agilidad no solo están en su cuerpo (incluso puede saltar la cuerda con tacos), sino también en el desarrollo de su modelaje en nuevas fronteras y en su visión de cambio, el cual empieza desde su barrio en su ciudad, Quinindé.

EXPRESIONES ha seguido tu carrera desde el inicio. Eras tímida, pero poco a poco has dejado esa armadura. ¿Cómo ves esta evolución?

Exacto. Tenía una armadura y la he dejado poco a poco. Me he convertido en una mujer de la cual me siento muy orgullosa. A veces me he cuestionado por qué me costó tanto y por qué a otras modelos se les ha hecho más fácil. Pero incluso cuando tengo estos cuestionamientos, elijo el recorrido que me tocó. No he llegado ni tarde ni temprano, sino cuando era.

Tenías 22 años cuando empezaste en el modelaje y los reinados. Pero no lo tenías previsto.

Quizá el Miss Ecuador y el Reina de Quinindé pusieron esa semilla en mí. También le agradezco mucho a Andrés Franco, quien me enseñó el mundo de posibilidades que tenía como modelo y fue por el cual yo me decidí.

No ganaste en Miss Ecuador 2015. ¿Habrías seguido en los reinados si no te encontrabas con el modelaje?

Sí. Como me conozco, me habría encaprichado hasta conseguir una corona.

¿Cómo es la conexión con tu barrio y tu ciudad cada vez que regresas a Quinindé?

Hay mucha admiración y me lo hacen saber, en especial se lo dicen a mi mamá. Ella me comparte los comentarios y me encanta compartir los aplausos, porque muchos también son para ella. Es mi apoyo. Ser mujer negra y lograr esta representación es importante.

Nath Quiñónez tiene 10 años de carrera. Vanessa Tapia // EXPRESO

Los problemas raciales continúan en Ecuador y afectan a miles de personas. Ahora que estás en el exterior, ¿cómo ves el cambio en tu industria?

Viviendo en Nueva York y en París, te das cuenta de que hay una diferencia abismal en todos los aspectos. En Ecuador solo te muestran una imagen de las personas negras. Y si hay alguna oportunidad, no es significativa. Sin embargo, vamos dando ciertos pasos, pero falta mucho por hacer.

¿Cuáles son los pasos que faltan?

Visibilidad. Hay grandes talentos negros en todos los ámbitos. Hace falta que nos den más espacios, no que nos los regalen, porque tenemos cómo ganarlos. Incluso por nuestro pelo ya nos quitan oportunidades. Hay que cuestionarnos también qué tan inclusivos somos.

A veces, el pelo rizado es mal llamado como ‘pelo malo’. ¿Cómo te empoderaste de su aspecto pese a que a veces es señalado?

Hace 10 años en el mundo de la belleza, tener el pelo rizado, llevar trenzas o incluso mi afro natural era mal visto. Era un gran tema, por el cual hasta dudaba de mí. Yo me alisaba y me sentía mal de que me vieran así como era, porque tenía un mal concepto y todos hablaban de él de forma peyorativa. Había una moda por la keratina y sufrir el alisado. Entendí que mi cabello es hermoso tal como es y debemos aceptar la diversidad. Ecuador debe valorar nuestra historia, porque es multicultural, pero no lo valoramos.

Hace algo más de un mes ocurrió el asesinato de cuatro niños negros empobrecidos, presuntamente por parte de las FF. AA. ¿Cómo reaccionaste a esta noticia?

A mí personalmente me dolió muchísimo. Sabía que podía involucrarme mucho más en redes sociales, pero preferí tomar distancia porque me afectó. A veces crees que esto solo pasa en otros países. Es de los actos más repugnantes y dolorosos que ha vivido Ecuador y es muy fácil criminalizar a las personas, sobre todo cuando eres negro. Para la población afro, es una reafirmación de que este país es racista y que hablamos de la diversidad cuando nos conviene.

Entrena tan duro, que saltar la cuerda con tacones le fue muy fácil. Vanessa Tapia // EXPRESO

Rumbo a Europa

Aunque ya ha trabajado en París, está en sus planes mudarse a Alemania a finales del 2025. Por eso Nath está en búsqueda de nuevas agencias en Europa.

Con la experiencia en campañas de Mac Cosmetic, L’Orel y más, sabe que puede abrir más puertas.

Este 9 de febrero Nath cumplirá 30 años, una edad que a veces es difícil en moda, pero a ella no le asusta.

“Hay muchísimo trabajo para alguien de 30. Todo tiene que ver con la actitud. Por eso, los castings online no me gustan mucho porque yo me gano las campañas con como soy. Yo doy el knock-out con mi personalidad”, resalta.

El amor también está de su lado. Tom Greulich es su compañero de aventuras.

Nath Expression

Energía, actitud y mucho talento. El lado emprendedor de Nath ha salido a relucir desde hace cinco años con los talleres de modelaje que organiza cada año. En este 2025 vuelve al ruedo para mostrar todo lo que ha aprendido de la industria. Es un proyecto exclusivo para solo 10 chicas que planea llevar a cabo el 25 y 26 de enero, de manera intensiva.

Nath en una de las actividades de la fundación Tres Niñas Cortesía

Tres niñas, un sueño hecho realidad

Tres Niñas es el nombre de la fundación de Nathaly y su mamá, Piedad Ortiz. Esta ubicada en Quinindé y garantiza la educación de tres niñas junto a sus madres. Ellas son Noelia, Brigit y Maité. “Queremos que reciban mayor información y tengan otras herramientas para crecer. Cuando tenemos eventos invitamos a otros oyentes. Tenemos actividades cada sábado. Buscamos que sean independientes y se fortalezcan en todos los aspectos”.

