Baldoni vs Lively: ¿qué tiene que ver Taylor Swift en la pelea legal?

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la adaptación cinematográfica del libro It ends with us (Romper el círculo), ha tomado un giro inesperado al incluir a Taylor Swift de manera indirecta. Aunque la cantante no está involucrada directamente en el conflicto, su nombre apareció en mensajes presentados como evidencia en la demanda de Baldoni contra Lively.

En estos chats, la actriz se refiere a Swift y a su esposo, Ryan Reynolds, como sus "dragones", en una clara alusión a la serie Game of thrones.

La relación entre Lively y Swift es ampliamente conocida por su cercanía, lo que ha generado especulaciones sobre el apoyo que la cantante podría estar brindando a su amiga en esta batalla legal.

Además, la canción My tears ricochet de Taylor Swift formó parte del soundtrack oficial de la película.

El conflicto entre ambos, que inicialmente surgió por diferencias creativas en la producción de la película, ha evolucionado hacia acusaciones cruzadas. Baldoni, quien también dirige el proyecto, acusa a Lively de incumplimiento contractual, mientras que la actriz alega que su coprotagonista tomó decisiones unilaterales que habrían impactaron negativamente el desarrollo del filme.

La más visible y criticada por la audiencia fue el tratamiento de temas sensibles como el abuso que sufre la protagonista mientras Blake hacpia las entrevistas promocionales de Romper el círculo.

Swift como presión indirecta

Según explica Justin Baldoni, quien además de coprotagonista es el director de la película, la actriz Blake Lively -famosa por interpretar a Serena van der Woodsen en la serie Gossip Girl-, le pidió reescribir la escena de la azotea. Si has visto la película, seguramente recordarás que es ahí donde los personajes principales se conocen, siendo una de las partes más importantes para la trama.

Aunque Baldoni no estaba completamente seguro, accedió a la solicitud y se reunió, supuestamente a pedido de Lively, en la casa que ella tiene en la ciudad de Nueva York. Para su sorpresa, Ryan Reynolds y Taylor Swift también estuvieron presentes en la reunión. Más tarde, Baldoni propuso a Lively fusionar su visión con la de su coestrella para llegar a un punto medio creativo.

El director aseguró que, tras este incidente, Lively se habría molestado con él durante varios días y, en una conversación posterior, le dijo: “Yo soy Khaleesi de Game of Thrones, con mis dragones que me respaldan”. A esto, agregó: “Te conviene tener a mis monstruos de tu lado”.

El proceso legal entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue su curso en los tribunales, con nuevas declaraciones y evidencias saliendo a la luz. Baldoni la demanda por una suma de 5 millones de dólares, alegando incumplimiento contractual y daños al proyecto debido a las tensiones creativas entre ambos. Por su parte, Lively ha negado las acusaciones y asegura que las decisiones tomadas por Baldoni afectaron negativamente el desarrollo de la película.

