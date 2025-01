Taylor Swift habla tras ser nombrada en demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Taylor Swift, conocida mundialmente por su música y su amistad con varias celebridades, se encuentra inesperadamente involucrada en una demanda multimillonaria. Justin Baldoni, director de It Ends with Us, presentó una contrademanda de $400 millones contra Blake Lively, acusándola de acoso sexual y de crear un ambiente laboral hostil. En su demanda, Baldoni afirma que Lively recurrió a Taylor Swift para presionarlo a aceptar cambios en el guion.

Una fuente cercana a la cantante asegura que Taylor está "consternada" por las acusaciones y niega haber intentado influir en las decisiones creativas de la película. Según esta fuente, "Taylor está orgullosa de que su música formara parte del proyecto, pero su participación en el desarrollo del filme fue mínima y nunca buscó influir en el trabajo de Blake".

¿Qué dice la demanda?



El documento legal, presentado el 16 de enero, acusa a Blake Lively y a su esposo Ryan Reynolds de tomar el control del proceso de edición final y diseño de vestuario de la película, así como de dañar la reputación de Baldoni con acusaciones falsas.

El actor y director señala que durante una reunión sobre el guion, Lively invitó a Swift con el propósito de aumentar la presión para que aceptara las modificaciones.

El texto de la demanda también incluye mensajes de texto entre Baldoni y Lively, los cuales supuestamente respaldan las acusaciones. En un comunicado oficial, Baldoni calificó la situación como "un caso de abuso de poder por parte de dos de las figuras más influyentes de Hollywood".

Taylor Swift responde a las acusaciones



La participación de Taylor Swift en este conflicto ha generado titulares en todo el mundo, pero la cantante se ha distanciado de las afirmaciones de Baldoni. Según una fuente cercana, la artista asistió a una reunión para visitar a su amiga y no estaba al tanto de la discusión sobre el guion que aún se llevaba a cabo.

"Taylor se encontró con Justin por primera vez en esa ocasión. No sabía quién era y simplemente fue educada con él, como lo es con todas las personas que conoce", aclaró el informante. Además, se enfatizó que la relación entre Taylor y Blake es puramente amistosa, sin intenciones de influir en los proyectos de la actriz.

El contexto legal entre Lively y Baldoni



El enfrentamiento legal comenzó cuando Blake Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, alegando acoso sexual y una campaña de difamación liderada por Baldoni. Poco después, presentó una demanda de 80 páginas contra el director, su productora y otros asociados.

En respuesta, Baldoni interpuso la contrademanda por $400 millones, acusando a Lively y a Reynolds de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad. Según el equipo legal de Baldoni, las acciones de Lively buscan "manipular la narrativa para proteger su imagen pública".

Reacciones legales y sociales



El equipo de defensa de Blake Lively describió la contrademanda de Baldoni como una estrategia de intimidación conocida como DARVO (negar, atacar, revertir víctima y ofensor). En un comunicado, los abogados afirmaron que "este es un ejemplo más del libro de jugadas de los abusadores: intentar silenciar a una mujer con pruebas concretas de acoso."

Por su parte, los seguidores de Taylor Swift han expresado su apoyo a la cantante, rechazando cualquier implicación en el conflicto. La controversia también ha encendido el debate sobre el poder y la responsabilidad en la industria del entretenimiento, dejando claro que este caso continuará generando atención mediática en los próximos meses.

