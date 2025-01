Ryan Reynolds: agencia de talentos desmiente las acusaciones de Justin Baldoni

Entre las pruebas presentadas del directo de It Ends with Us acusa a marido de Blake Lively

A principios de esta semana, Justin Baldoni presentó una demanda de 250 millones de dólares contra el New York Times por los informes relacionados con las acusaciones de Blake Lively en su contra. Este conflicto surgió tras los rumores de tensiones en el rodaje de It ends with us, película que Baldoni dirigió y coprotagonizó junto a Lively. Posteriormente, Blake publicó mensajes y presentó una demanda contra Baldoni, lo que intensificó la controversia.

(SIGUE CON: Teatro en Ecuador: estas son las mejores obras del 2024)

Fallece Leo Dan a sus 82 años Leer más

Además, Baldoni incluyó en su demanda a Ryan Reynolds, esposo de Blake Lively, acusándolo de presionar a su agente en WME (agencia de talentos) para prescindir de él como cliente. Según la denuncia, esta supuesta presión ocurrió tras el estreno de Deadpool & Wolverine en julio de 2024. Baldoni afirmó que la intervención de Reynolds, junto con las acusaciones de Lively, afectaron gravemente su carrera profesional.

WME le da declaraciones a The Hollywood Reporter

Sin embargo, WME negó las acusaciones de Baldoni y ofreció una declaración a The Hollywood Reporter desmintiendo los hechos. Según la agencia, el agente de Baldoni ni siquiera estuvo presente en el estreno mencionado y no hubo presión alguna por parte de Reynolds o Lively. WME también aseguró que la decisión de finalizar la representación de Baldoni en diciembre de 2024 fue completamente independiente.

La disputa sigue generando atención mediática mientras ambas partes defienden sus versiones. El caso de 87 páginas, que involucra a figuras destacadas de la industria del entretenimiento, parece encaminado a resolverse en los tribunales, lo que deja las puertas abiertas a la discusión sobre el impacto de estas acusaciones en las carreras de los involucrados a futuro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!