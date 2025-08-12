Precios de Tesla Cybertruck en agosto 2025: ¿cuáles son las versiones y sus costos?

El Cybertruck de Tesla es una de las camionetas eléctricas que más destaca en el mercado automotor

El Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica más futurista del mercado, continúa generando expectativa en agosto de 2025. Con su diseño angular, exoesqueleto de acero inoxidable y capacidades todoterreno, Tesla ha redefinido el concepto de vehículo utilitario. Este mes, la marca mantiene tres versiones activas en su catálogo, cada una con prestaciones específicas y precios diferenciados.

Las tres versiones disponibles

Tesla ofrece actualmente tres configuraciones del Cybertruck: Long Range, All-Wheel Drive y el Cyberbeast.

Long Range

Es la versión base, con tracción trasera, autonomía estimada de 589 km, aceleración de 0 a 100 km/h en 6.2 segundos y capacidad de remolque de 7,500 lbs. Su velocidad máxima es de 180 km/h. Está equipada con una pantalla central de 18.5” y una cama de carga de 6'x4'.

All-Wheel Drive

Esta versión intermedia incluye tracción total, autonomía de 523 km, aceleración de 0 a 100 km/h en 4.1 segundos y capacidad de remolque de 11,000 lbs. Su velocidad máxima es de 180 km/h. También incorpora pantalla trasera de 9.4”, suspensión neumática adaptable y mayor capacidad de carga.

Cyberbeast

La versión más potente, con tracción total, autonomía de 515 km, aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2.6 segundos y velocidad máxima de 209 km/h. Su diseño incluye barra de luz frontal, visión nocturna y accesorios premium. Es ideal para terrenos extremos y usuarios que buscan máximo rendimiento.

Precios estimados en agosto 2025

Aunque Tesla no publica directamente los precios en su sitio web, estimaciones de mercado indican que la versión Long Range tiene un precio aproximado de $69,990, mientras que la All-Wheel Drive se ubica en torno a los $79,990. Por su parte, la versión más avanzada, Cyberbeast, alcanza los $99,990.

Estos valores pueden variar según impuestos locales, tasas de importación y configuraciones adicionales. Tesla también ofrece incentivos como un crédito fiscal federal de $7,500 en Estados Unidos y un año de Supercharging gratuito para unidades en inventario.

Una de las funciones características es el manejo autónomo del vehículo Tesla

Beneficios adicionales y tecnología integrada

El Cybertruck no solo destaca por su diseño, sino por su integración tecnológica:

Full Self-Driving (Supervisado): Disponible como suscripción vitalicia en algunas versiones, permite conducción autónoma supervisada con actualizaciones constantes.

Conectividad Premium: Incluye navegación, streaming, actualizaciones en vivo y acceso remoto al vehículo.

Carga rápida: Hasta 236 km de autonomía recuperadas en solo 15 minutos gracias a Superchargers de 325kW.

Pantallas dobles: Pantalla central de 18.5” y pantalla trasera de 9.4” para entretenimiento y control de funciones.

Suspensión adaptable: Ideal para terrenos irregulares, con hasta 406 mm de altura libre sobre el suelo.

Además, el exoesqueleto de acero inoxidable ultraduro reduce abolladuras y daños, mientras que el vidrio blindado resiste impactos de granizo y objetos contundentes.

Capacidad de carga y utilidad práctica

El Tesla Cybertruck está diseñado para enfrentar tareas exigentes, tanto en entornos urbanos como rurales. Su capacidad de carga útil alcanza hasta 1,134 kg (2,500 lbs), y ofrece un volumen de almacenamiento total de 1,897 litros, distribuidos entre la caja trasera, la cajuela frontal y compartimentos ocultos. Esta versatilidad lo convierte en una herramienta ideal para profesionales del transporte, la construcción o actividades al aire libre.

La caja de carga está fabricada con materiales resistentes que no requieren revestimiento adicional. Tiene dimensiones suficientes para transportar paneles de construcción de 4'x8', y cuenta con una cubierta retráctil que convierte el espacio en una bóveda segura. Además, incluye tomas de corriente y puertos de carga para herramientas eléctricas, lo que refuerza su utilidad como estación de trabajo móvil.

El diseño también incorpora una cajuela frontal y un casillero oculto bajo el piso de la caja, pensados para almacenar herramientas, equipo deportivo o elementos de seguridad. Esta distribución inteligente del espacio permite aprovechar cada rincón del vehículo sin comprometer comodidad ni rendimiento, consolidando al Cybertruck como una de las pickups más funcionales del mercado eléctrico.

