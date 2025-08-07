Cyberday.ec agosto 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué descuentos ofrece

Solo por tres días, Cyberday Ecuador te ofrece acceso a miles de productos con precios imperdibles

Cyberday.ec regresa en agosto con descuentos de hasta el 70%.

Del 18 al 20 de agosto de 2025, regresa el evento de compras online más importante del país: Cyberday.ec, una iniciativa de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) que reúne a más de 40 marcas, 10 categorías de productos y una plataforma renovada, más rápida y amigable para todos los usuarios.

Cyberday.ec 2025: tres días de descuentos imperdibles

Desde las 00h00 del 18 hasta las 23h59 del 20 de agosto, los consumidores ecuatorianos podrán acceder a descuentos exclusivos de hasta el 70%, sorteos, ofertas relámpago y múltiples beneficios, todo a través del portal oficial: www.cyberday.ec.

Esta es la segunda edición del año y llega en un momento clave: el inicio del nuevo año escolar en la región Sierra, lo que la convierte en una excelente oportunidad para comprar mochilas, útiles escolares, calzado y tecnología educativa a precios reducidos.

¿Qué encontrarás en Cyberday.ec agosto 2025?

En Cyberday.ec agosto 2025 encontrarás una experiencia de compras online renovada, rápida e intuitiva, compatible con cualquier dispositivo móvil. Más de 40 marcas y emprendimientos ecuatorianos se unirán para ofrecer descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados, además de ofertas flash, sorteos y beneficios exclusivos para los usuarios. Todo esto con la garantía de compras 100% seguras, disponibles con tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias.

Categorías disponibles en esta edición

Cyberday.ec se consolida como una vitrina digital diversa, con más de 10 líneas de productos para todo tipo de consumidor:

Tecnología

Electrodomésticos

Hogar

Turismo

Regreso a clases

Deportes

Belleza

Moda

Salud

Infantil

Ya sea que busques renovar tus electrodomésticos, planificar un viaje, equiparte para el regreso a clases o simplemente darte un gusto, Cyberday.ec tiene algo para ti.

Marcas participantes en Cyberday.ec agosto 2025

Entre las marcas y comercios destacados que se suman al evento están: Movistar, TIA, H&M, Mercado Libre, Deprati, XTRIM, Pharmacy's, Artefacta, LG, Latam, Tommy Hilfiger, Servientrega, El Bosque, Polipapel, Cruz Azul, Sony, Radioshack, Decameron, Totto, American Eagle, Esprit, Pycca, Promart, y muchos más.

Crecimiento del eCommerce en Ecuador

En lo que va del año, el comercio general en Ecuador ya superó los $31.000 millones en ventas, con un crecimiento del 10% frente al mismo periodo de 2024, según datos compartidos por Leonardo Ottati, presidente de la CECE.

Sin embargo, el comercio electrónico aún representa solo el 5% del total, lo que demuestra una gran oportunidad para seguir fortaleciendo este canal.

La primera edición de Cyberday.ec 2025 atrajo a más de 850.000 visitantes y generó más de $25 millones en ventas, beneficiando tanto a grandes marcas como a emprendimientos locales.

¿Cómo participar en Cyberday.ec?

Ingresa a www.cyberday.ec Regístrate para recibir alertas de ofertas y participar en sorteos Explora las marcas y categorías disponibles Compra de forma segura con múltiples métodos de pago

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), la Cámara de Comercio de Portoviejo, la Universidad Espíritu Santo (UEES), la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier, la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador, entre otros aliados estratégicos.

