Social Media Day 2025: el evento más grande de marketing digital en Ecuador

Desde su primera edición en 2016, el Social Media Day se ha consolidado como el evento más importante de marketing digital en Ecuador. Con más de 15.000 asistentes acumulados y más de 200 speakers de 50 países, el congreso ha evolucionado en contenido, formato y alcance. Este 2025, la celebración de su décima edición arrancó en Guayaquil el 12 de agosto en el Hotel Hilton Colón, con una jornada de conferencias que reunió a especialistas, emprendedores, creadores de contenido y empresas de todo el país.

¿Dónde y cuándo se realiza el Social Media Day 2025?

Guayaquil: 12 y 13 de agosto

Día 1: Conferencias en Hotel Hilton Colón

Día 2: Workshops en Bankers Club

Quito: 30 de septiembre y 1 de octubre

Día 1: Conferencias en Paseo San Francisco – Quórum

Día 2: Workshops en Impaqto Coworking

Cuenca: ya se realizó el 14 y 15 de mayo en Mall del Río

Francisco Robles: detrás de la curaduría y el espíritu del evento

Francisco Robles, organizador del Social Media Day Ecuador, define el evento como una fiesta del marketing digital que conecta a los referentes más influyentes de Latinoamérica. FABIANA BARBERÁN

Francisco Robles, fundador y organizador del Social Media Day Ecuador, explicó que la selección de speakers se realiza bajo un criterio “muy exclusivo y minucioso”. Cada edición cuenta con un número limitado de ponentes, por lo que el equipo se enfoca en convocar a profesionales con experiencia comprobada en docencia, capacitación y dominio de plataformas clave como TikTok, YouTube, ventas digitales y creación de contenido. “Queremos conectar con los expertos que tienen mayor influencia en Latinoamérica, para que puedan venir acá a Ecuador y compartir su conocimiento”, señaló.

Para Robles, el Social Media Day no es solo un congreso, sino una verdadera fiesta del marketing digital. “Es el evento más grande del mundo en su categoría, y aquí en Ecuador también. Las empresas vienen a capacitarse, a actualizar conocimientos y a conectar con las tendencias que están transformando las redes sociales”, afirmó. Su visión ha convertido al evento en un punto de encuentro anual para profesionales, marcas y emprendedores que buscan evolucionar en el ecosistema digital.

Voces que inspiran: los speakers del Social Media Day 2025

Sonia Boost, speaker del Social Media Day Ecuador 2025, compartió estrategias disruptivas desde una mirada cinematográfica. FABIANA BARBERÁN

Entre los ponentes destacados del primer día del Social Media Day Ecuador 2025 estuvieron profesionales que combinan experiencia, creatividad y visión estratégica. Sonia Boost, productora de cine y experta en marketing digital, presentó una charla sobre estrategias disruptivas con enfoque cinematográfico. Su intervención conectó dos mundos aparentemente distintos el cine y las redes sociales para demostrar que ambos comparten recursos narrativos, visuales y emocionales. “Lo más importante es la mentalidad: no rendirse y actuar rápido en esta era de inteligencia artificial”, afirmó, dejando un mensaje potente sobre resiliencia y adaptación.

Por su parte, Ángel Infante, especialista en pauta digital, ofreció un workshop enfocado en mejorar la calidad de los leads en campañas publicitarias. Con varios años de participación en el evento, Infante destacó que cada edición se renueva con temas de vanguardia, y que este año la inteligencia artificial ha sido protagonista. “La innovación constante es lo que diferencia cada edición”, comentó, subrayando la importancia de aplicar tecnología para optimizar resultados en ventas y comunicación digital.

Voces del público: lo que buscan los asistentes

Creadores, estrategas, emprendedores y curiosos digitales que convirtieron cada charla en una experiencia colectiva de aprendizaje y networking. FABIANA BARBERÁN

Danna Crow, asistente al evento, destacó la charla de Liz Calderón por su enfoque moderno en marketing. “Me ayudó a salir de mi zona de confort y aplicar lo aprendido en mi comunicación diaria. La IA es una herramienta que potencia nuestro trabajo”, dijo. Para ella, lo más emocionante es el networking: “Cada uno puede inspirarse del otro, pero lo que nos hace únicos es ser quienes somos”.

Por su parte, Ana Valverde, creadora de contenido y social media manager, asistió con el objetivo de capacitarse y mejorar sus estrategias. “Me gustó la charla sobre herramientas nuevas en redes. Como manejo clientes, necesito estar en constante aprendizaje. Quiero dejar huellas en quienes ven mi marca”, expresó.

La IA fue uno de los ejes temáticos más recurrentes en esta edición. Desde la personalización de contenido hasta la optimización de campañas publicitarias, los expertos coincidieron en que el mundo vive un momento histórico para integrar tecnología en la estrategia digital. “No te puedes despistar, tienes que darte prisa y actuar”, advirtió Sonia Boost en su intervención.

El Social Media Day 2025 no solo celebra una década de aprendizaje, sino que reafirma su rol como catalizador de innovación digital en Ecuador. Con contenidos actualizados, espacios de networking y una comunidad cada vez más profesionalizada, el evento se proyecta como un referente regional en formación, tendencias y conexión humana en el mundo digital.

