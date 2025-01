Teatro en Ecuador: estas son las mejores obras del 2024

Medeas, Platero y nosotros, Cuando mayo no sea mayo y La misma sangre son algunas de las mejores obras de este 2024.

Magia, adaptaciones de libros y hasta la secuelas de un emblemático clásico del cine ecuatoriano han llegado al teatro nacional. Actores de renombre y nuevas promesas protagonizaron estas obras que, aunque distintas entre ellas tienen algo en común: la capacidad de relatar historias que de inicio a fin logran conectar con la audiencia a través de distintas emociones.

En todas estas propuestas, desde las más cómicas hasta las que se representan con la dramaturgia, se demuestra que el talento ecuatoriano, y por supuesto los artistas internacionales invitados, nacieron para brillar sobre las tablas teatrales.

¿Cuáles fueron las mejores obras?

El sol seguirá subiendo, la sombra se irá corriendo y poco después volverá la tarde. La compañía de danza El Pez Dorado presentó esta emotiva pieza en julio en la ciudad de Quito. La obra, dirigida por Jorge Alcolea, exploraba las rupturas de lo cotidiano a través de un collage surrealista de escenas que combinan movimiento, objetos y escenografía.

La trama, sin una linealidad definida, invitaba al público a interpretar las interacciones entre las bailarinas, los objetos y el tiempo, abordando la evolución del grupo y su constante búsqueda de nuevos significados en lo cotidiano.

Platero y nosotros. Esta producción del Estudio Paulsen, estrenada en el 2023, se presentó en Junio en el Teatro Sánchez Aguilar. La adaptación de la obra clásica Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y protagonizada por Benjamín Cortés, combinaba danza, teatro y música en vivo con el fin de ofrecer una experiencia que prometía conectar con el niño interior del público adulto.

La trama sigue a un Juan Ramón adulto, quien regresa a los recuerdos de su infancia, reviviendo sus aventuras con Platero y reflexionando sobre la vida, la amistad y el paso del tiempo. A través de esta mirada nostálgica, la obra invitaba al espectador a reconectarse con su esencia más pura y a redescubrir la belleza de lo simple.

Entonces Alicia cayó. La obra, presentada por Zona Escena de Guayaquil el 8 de agosto, estuvo dirigida por Alejandro Fajardo. La obra, que originalmente es de Marina de Althaus, exploraba tres historias entrelazadas sobre la vida, la maternidad y el tiempo en el peculiar hotel Wonderland.

Belén Idrobo, Ruth Coello y María Ortega encabezaron el elenco de esta versión, acompañadas por María Paulet Arévalo, Iñaki Moreno y Arturo Zöller. Ramón Barranco, director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, y Benjamín Cortés, quien también es docente y director de escena, categorizan la obra como “muy notable y con un muy buen trabajo teatral”.

La misma sangre. Aunque es la secuela de la película Rata, Ratones, Rateros, no es una adaptación cinematográfica. Sebastián Cordero escribió, por primera vez para las tablas, la continuación de la historia de Ángel y Salvador después de 25 años. Los primos se reencuentran en la cárcel después que la abuela falleciera.

A pesar de que Ángel parece estar regenerado, no llega a confiar plenamente en Salvador. Pero las cosas están calientes en la cárcel, y durante sus visitas, se está armando un motín alrededor de ellos, y la violencia de la cárcel no tardará en entrar a la celda. La esperada obra del aclamado clásico ecuatoriano logró soldout en el teatro y fue bien recibida por el público.

Medeas. A través de teatro y danza, la puesta en escena sumergió a los espectadores en un viaje sensorial que desafiaba las dinámicas de opresión. Esta reinterpretación de Gabriela Ponce del mito de Medea fue una producción del colectivo Mitómana, en colaboración con la Universidad San Francisco de Quito.

La obra, que formó parte de una gira internacional, sigue la historia de mujeres que toman control de sus propias historias al explorar temas como la maternidad, la traición y la justicia desde una perspectiva crítica y emocional.

Otras obras

El hada, el ogro y el libro perdido

Después de mamá

Otelo

Yerma

Absolutamente comprometidos

Margarita no dispares

Matilda

Ciclo internacional de dramaturgia



Para Ramón Barranco, director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, las tres obras internacionales que formaron parte del Ciclo Internacional de Dramaturgia fueron, cada una a su manera, lo mejor del teatro extranjero que visitó a Ecuador durante este 2024.

Búho. Esta puesta en escena española sigue a Pablo, un antropólogo forense especializado en yacimientos paleolíticos. Él sufre un derrame cerebral que le provoca una amnesia severa. La audiencia se sumerge en una búsqueda interior por su memoria para recuperar sus recuerdos y su identidad. Barranco admite que Búho “habla sobre un tema muy concreto y tiene años de investigación”.

Esto es porque la obra incluye conocimientos reales de espeleólogos, quienes se dedican a la exploración, estudio y documentación tanto de cuevas como de cavernas, y testimonios de pacientes con afecciones similares a las de Pablo, que sirven de base de esta ficción teatral de gran potencia visual.

Cuando mayo no sea mayo. La obra colombiana Cuando mayo no sea mayo, es una historia sobre “el alzheimer impactó por el tema del que hablaba”, cuenta el director artístico. La obra sigue a Dennis, diagnosticada con esta enfermedad que la obliga a pasar el difícil proceso de ver cómo se van desapareciendo todos los rasgos de sí, de lo que fue, de lo que hizo. La obra relata las memorias de una mujer sin memoria. Pero también es un retrato de un amor atravesado por la fatalidad de una enfermedad que no da tregua.

Pareidolia. Estos juegos para activar la imaginación, que llegaron a Guayaquil, Cuenca y Manta desde Chile, fueron parte de esta obra fantástica de magia, ilusión, y la manera en que las luces son utilizadas. Para Barranco, de todas las obras que se presentaron, este fue “un espectáculo que te deja sin palabras, seguramente fue la que más impacto visual causó en el público”.

