¿Cuáles son los mejores discos de rock y metal de 2024?

Desde fines de 2018, varios grupos de melómanos retoman sus apuntes de todo el año sobre las bandas que han publicado nuevos títulos. Con los nombres “La Archicofradía de la Cerveza” y “El Escuadrón del thrash” han publicado sus listas en cada diciembre.

La calidad musical de los discos, la innovación en sus composiciones y las letras están en los criterios que más de una decena de metaleros califican en Quito, por iniciativa del historiador Leonardo “La Cabra” Zaldumbide.

Uno de los añadidos es el diseño de las portadas que suele servir para categorizar las gráficas más memorables. Durante 2024 la selección superó el centenar de LP editados en tres continentes y agrupados en nueve géneros del rock y metal, con sus subgéneros.

Adicionalmente, la lista contiene cuatro grupos que abarcan el ecléctico metal brasileño; el increíble rock pesado argentino; el renovado metal que se produce en España y el rock ecuatoriano. En esta muestra hemos incluido las Playlists de cada género para que aficionados y eruditos disfruten con su escucha.

Metal progresivo:

1. Opeth. El Redondo ‘Last Will & Testament’ trae el retorno de los “añorados guturales de la época dorada de la banda”, a decir de Jaime Tomé en la revista Mondo Sonoro. El vocalista, líder y guitarrista Mikael Åkerfeldt, se había decantado por el rock progresivo, “tomando una dirección más centrada en la música de los setenta” que terminó luego de 13 años, con la aparición de los singles “§3” y la versión para radio de “§1”, en agosto pasado.

Los músicos de Opeth con el vestuario del disco más oscuro y pesado que han hecho en décadas, ‘The Last Will & Testament’. Cortesía Opeth

Los suecos no descartaban el death metal en sus directos —uno de ellos, en 2023, sobre las tablas del Royal Center de la capital colombiana—: “Mikael comentó en su momento que no podría desarrollarse como cantante si seguía gritando —cuenta Tomé— (...) Todo tiene su sentido en este decimocuarto disco de los escandinavos, que para nada resulta forzado, y se siente como una combinación exitosa de todas sus épocas”.

2. Blood Incantation – ‘Absolute Elsewhere’ (EUA)

3. Ihsahn – ‘Ihsahn’ (Noruega)

4. Caligula's Horse – ‘Charcoal Grace’ (Australia)

5. Cosmic Putrefaction – ‘Emerald Fires Atop the Farewell Mountains’ (Italia)

Heavy metal

1 Judas Priest. Con ‘Invincible Shield’ el quinteto británico confirma a Rob Halford al frente tras medio siglo de la publicación de su primera placa, ‘Rocka Rolla’. Encara los agudos en “The serpent and the King” como para recordarnos que fue quien amalgamó el canto lírico a esta música, sobre una motocicleta después y con las reminiscencias a su carrera actoral de siempre.

Ha eclipsado incluso a su exguitarrista, que en 2023 puso al antiguo remplazante de Halford (Tim Ripper Owens) en las voces de ‘The Sinner Rides Agains’ con la firma KK’s Priest. Por separado saben hacer conciertos muy emotivos, pero hay algo que prevalece en Judas... que se renueva con canas y cuero que los hace merecedores del título de metal gods y que los traerá de vuelta a la región para el ‘Monsters of Rock’ colombiano en abril de 2025.

2 Todd Michael Hall – ‘Off the Rails’ (EUA); Rage – ‘Afterlifelines’ (Alemania) y Nightwish – ‘Yesterwynde’ (Finlandia)

3 Saxon – ‘Hell, Fire and Damnation’ (Reino Unido)

4 Accept – ‘Humanoid’ (Alemania)

5 Bruce Dickinson – ‘The Mandrake Project’ (Reino Unido)

Rock nacional

1 Frailejones. ‘Noches en vela y mares de luz’ (2019) es revisitado a través de estas versiones y remixes de la banda que a fines de 2023 había publicado el EP ‘La Tormenta y la calma’ con el ilustrador Roger Ycaza (voz y guitarra), Andrés Caicedo (batería) y Álex Alvear (bajo) en su alineación.

La frescura del álbum coincide con la difusión en la plataforma YouTube del documental ‘Estación Polar’ (David Holguín Wagner, 2019), en el cual se cuenta el paso de Ycaza por Mamá Vudú a la vez que se registra una época del rock local. Entre las colaboraciones del disco están Noise Inc. (en “Calma”), Dgroove (“Tarde atardecer”) o Ibo Kush (“Canto # 7”).

2 Wañukta Tonic – ‘Wañuktazos de ayer y hoy’ y Ergosvm – ‘XCLXVI’ EP

3 Death's Cold Wind – ‘Apoteosis (Materialize the Horror)’ y Black Sun – ‘Black Sun’

4 Legion – ‘Evocación del Mal’

5 Curse Breaker – ‘Taking the Crown’ (EP)

Metal brasileño

1 Paradise in Flames. La variedad de la suerte de subcontinente que es Brasil hace impredecible el descubrimiento de bandas que van del prog al voodoo metal; pero el redondo ‘Blindness’ se inscribe en un death-black sinfónico que consolida a la banda con la impronta de los cuatro títulos que le preceden.

La canción “Concerto No.6 in C Minor, Cold Spring” es uno de los puntos más altos en una placa heterogénea y de potencia abrumadora. Con hilo conceptual narran “la historia de una obra filosófica que retrata la religión como una enfermedad psicológica, ilustrando cómo los hombres se vuelven ciegos en la búsqueda del poder”. El ‘Ensayo sobre la ceguera’ del portugués José Saramago es revisitado en las letras y complementado con una puesta en escena sacada de la ópera.

2 Papangu – ‘Lampião Rei’

3 Kiko Loureiro – ‘Theory of Mind’

4 Eldermoon – ‘Egregora’

5 Hatefulmurder – ‘I Am That Power’

Rock progresivo

1 Leprous. Estos noruegos publicaron el LP ‘Melodies of Atonement’ como una reafirmación entre los referentes del género tras más de dos décadas de su formación. Es el octavo álbum de estudio y contiene “un enfoque más directo y depurado”, ha reseñado Sofía Álvarez en el sitio web Nación Progresiva.

Allí cita al cantante y tecladista Einar Solberg sobre el objetivo de la obra mencionada: despojar a la música de los elementos más orquestales que habían caracterizado sus últimos álbumes (como ‘Aphelion’, de 2021), centrando la atención en los miembros de la banda y su habilidad para crear una experiencia sonora poderosa y pura. “Leprous busca reconectar con sus raíces más pesadas, sin perder de vista la innovación y la exploración que siempre los ha distinguido”, concluye Álvarez.

2 Frost – ‘Life in the Wires’ (Reino Unido)

3 Tony Levin – ‘Bringing it Down to the Bass’ (Estados Unidos)

4 Bib Big Train – ‘The Likes of Us’ (Reino Unido)

5 Devin Townsend – ‘Powernerd’ (Cánada)

Black Metal y Death Metal

En la primera categoría destaca Aara – ‘Eiger’ (Suiza) y en la segunda, Lotuun – ‘Kinship’ (Dinamarca). Puedes ver la lista completa aquí.

