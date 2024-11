Scorpions en Ecuador: ¿Cuánto costarán las entradas?

La gira “Coming Home”, de la banda de hardrock alemana Scorpions llegará a Ecuador, confirmó la empresa Top Shows a través de un comunicado.

El concierto será el sábado 3 de mayo de 2025, en el estadio Estadio Olímpico Atahualpa, que fue escenario de espectáculos como el de Roger Waters a fines de 2023.

La empresa ha promocionado las canciones "Rock You Like a Hurricane", "Wind of Change", "Still Loving You", “Send me an Angel”, “No One Like You”, “Always Somewhere”, “Maybe I Maybe You” de la veterana banda de Hannover.

El anuncio lo hacen mientras en Colombia se anuncia un gran festival que los tendrá en cartelera, el Monsters of Rock. En Bogotá, el miércoles 30 de abril, Scorpions actuará junto con Judas Priest, Europe, Opeth, Darkness y Kronos, con producción de Mercury Concerts y Páramo Presenta.

Las entradas en Ecuador

La preventa de boletos para el show de los alemanes en Ecuador iniciará el miércoles 13 y jueves 14 de noviembre desde las 10:00. Se anunciaron descuentos con uso de tarjetas (https://www.ticketshow.com.ec).

La gira empezará en Las Vegas en febrero de 2025, y abarcará 30 ciudades entre Europa, América Latina y Norteamérica. Y la alineación de Scorpions la conforman el cantante Klaus Meine, los guitarristas Rudolf Schenker y Mathias Jabbs junto con el baterista Mikkey Dee y el bajista Paweł Mąciwoda.

Las localidades, con sillas y asientos numerados, y los precios de las entradas son:

Premium box: $220 (sillas), Top box: $200, Golden box: $150; VIP: $120 (asientos), Palco: $100, Tribuna: $70 y General: VIP: $ 35. Sin el cobro de IVA ni otros servicios.

Recuerdo de una suspensión

El 12 de octubre de 2019, por efectos del paro nacional (la Intendencia General de Policía de Pichincha suspendió los espectáculos masivos), se suspendió el show de Scorpions −y la banda ecuatoriana Lathium− en la capital, con otros promotores.

Una parte de los espectadores canjearon sus boletos para otros espectáculos y se descartó el evento en el Coliseo General Rumiñahui, donde la noche de este 12 de noviembre se presentarán los estadounidenses Smashing Pumkins, con aforo para 14 mil espectadores.

