Incendio en mueblería de Guayaquil deja una mujer fallecida

El hecho ocurrió la noche del lunes 11 de agosto. El Cuerpo de Bomberos investiga la causa del flagelo

La mañana de este lunes, con la luz natural, los daños en el sitio fueron evidentes.

En una mueblería ubicada en el centro de Guayaquil se registró un incendio la noche del lunes 11 de agosto. Una mujer que se encontraba en las instalaciones no logró escapar del sitio, falleciendo en el interior y agravando las consecuencias de esta tragedia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 23:00, en la intersección de la avenida Machala y la calle Gómez Rendón. Al ser notificados de la emergencia, uniformados del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron al lugar para combatir el incendio.

A través de su cuenta en la red social X, la institución bomberil informó que la novedad fue catalogada de alarma 2. Para controlar el flagelo se despacharon 7 unidades de combate, dos tanqueros, una de rescate, dos ambulancias, un carro escalera, un vehículo de recarga de equipos de respiración autónoma y un carro cisterna.

La mueblería quedó reducida a escombros. Joffre Flores

Víctima fue extraída en la madrugada

Luego de que los bomberos lograron extinguir el fuego ya fue posible ingresar a la mueblería, para cumplir con el retiro del cadáver de la mujer, la madrugada de este martes 12 de agosto.

Moradores quedaron sorprendidos y consternados por el fallecimiento de la fémina, pues algunos la conocían y solían saludarla a menudo.

"Ella trabajaba en la mueblería. Era una muy linda persona, siempre estaba dispuesta a hacer un favor", manifestó uno de los residentes este martes, aún sorprendido por lo sucedido.

Temor por gasolinera aledaña

Además del inesperado deceso, los habitantes de los alrededores estaban inquietos porque, a menos de media cuadra de la mueblería, hay una gasolinera. Temían que el fuego traspase hacia la estación de servicio, con la posibilidad de una catástrofe más perjudicial.

Sin embargo, las llamas no alcanzaron a llegar a la gasolinera, por el trabajo del personal bomberil, con una participación de unos 100 uniformados.

Al momento se busca determinar la causa del incendio. Dentro de la mueblería prácticamente todo quedó incinerado. Hay muebles calcinados y escombros por doquier, según se pudo notar la mañana de este martes.

