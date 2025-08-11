Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

Un nuevo temblor sacudió el territorio ecuatoriano la tarde de este lunes 11 de agosto de 2025. El Instituto Geofísico emitió su reporte tras el movimiento.

Este sismo se produjo a las 12:23 y tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 27.0 kilómetros y fue localizado a 29.69 kilómetro de La Libertad, provincia de Santa Elena.

No se reportan daños materiales ni personas heridas. El movimiento telúrico logró pasar desapercibido por muchos. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales.

Ecuador está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que rodea las costas del océano del mismo nombre y concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica del planeta, debido al constante choque e interacción de varias placas tectónicas.

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

[REVISADO]

Evento: igepn2025pqyc

Ocurrido: 2025-08-11 12:23:03

Mag.: 4.3MLv

Prof.: 27.0 km

Lat.: 2.334° S

Long.: 80.791° W

Localizado: a 16.69 km de La Libertad, Santa Elena

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/mtkZQ3q76b pic.twitter.com/5t7uEaA19h — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 11, 2025

