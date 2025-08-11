Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Temblor en Ecuador este 11 de agosto.
Temblor en Ecuador este 11 de agosto.Instituto geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

El Instituto Geofísico reportó el sismo en Santa Elena

Un nuevo temblor sacudió el territorio ecuatoriano la tarde de este lunes 11 de agosto de 2025. El Instituto Geofísico emitió su reporte tras el movimiento.

Este sismo se produjo a las 12:23 y tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 27.0 kilómetros y fue localizado a 29.69 kilómetro de La Libertad, provincia de Santa Elena.

No se reportan daños materiales ni personas heridas. El movimiento telúrico logró pasar desapercibido por muchos. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales.

Masacre en Monte Sinaí

Seis muertos y siete heridos durante ataque armado en Monte Sinaí

Leer más

Ecuador está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que rodea las costas del océano del mismo nombre y concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica del planeta, debido al constante choque e interacción de varias placas tectónicas.

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Guerra en Gaza, una de las más mortíferas para periodistas

  2. Aquiles Álvarez sobre el gobernador del Guayas: "Es un peón sin carácter"

  3. Katy Perry pagó una gran multa en España: ¿Cuál fue la causa?

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

  5. Miguel Uribe, promesa de la derecha colombiana víctima de la violencia política

LO MÁS VISTO

  1. Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

  2. Lina Bina, actriz de cine para adultos, muere a los 24 años: esta fue la causa

  3. Gobernador del Guayas a Aquiles Álvarez: “Mentiroso”

  4. Marcela Aguiñaga se casó en Guayaquil: Todos los detalles y fotos del evento

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos