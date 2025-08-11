Seis muertos y siete heridos durante ataque armado en Monte Sinaí

Según testigos de este hecho violento, registrado la tarde del domingo 10 de agosto, los agresores vestían como militares

El ataque armado ocurrió la tarde de este domingo 11 de agosto en la cooperativa El Sol, en el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

La tarde de este domingo 10 de agosto de 2025, un ataque armado registrado en la cooperativa El Sol, sector Monte Sinaí, distrito Nueva Prosperina (noroeste de Guayaquil), dejó seis personas fallecidas y siete heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, en plena vía pública, y, según las primeras investigaciones, estaría relacionado con una disputa territorial vinculada al microtráfico de drogas.

Testigos relataron que un vehículo con individuos vestidos con prendas similares a uniformes militares llegó al lugar. Sus ocupantes, armados con fusiles y pistolas, dispararon indiscriminadamente contra los transeúntes.

En la escena se hallaron 70 vainas percutidas de calibres 9 mm y 2.23, además de dos cartuchos y una bala deformada.

Masacre en Monte Sinaí: ¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Fernanda Calvas Sevillano (33), Jonathan Joel Suárez Mendieta (28), Julián Grueso Ayoví (46), Oliver Gerardo Quintero Casquete (36), José Alberto Camacaro Corrales (de nacionalidad venezolana) y Alexander Fernando Canelos Zambrano (23). Todos presentaban múltiples heridas de proyectil en distintas partes del cuerpo.

Los heridos, de entre 16 y 41 años, fueron trasladados a casas de salud cercanas. Tres se encuentran en estado crítico: Jiner Alfredo Grueso Málaga (18), con heridas en abdomen, glúteo y brazo; Erick Jonel Perea Ayoví (20), con lesión en el cuello; y Rolando Gabriel Alejandro Campuzano (39), con heridas en la pierna.

Según versiones recabadas, minutos antes del ataque se realizó un cortejo fúnebre en el sector, presuntamente de integrantes de la banda Los Águilas. La zona es escenario de una disputa con Los Tiguerones por el control de la venta de droga, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Señales de la matanza ocurrida este 11 de agosto en la cooperativa El Sol, en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Christian Vinueza

El fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado a Medicina Legal. La Policía mantiene operativos y revisa cámaras de seguridad, aunque no se han reportado detenciones.

Un vehículo robado fue encontrado en Socio Vivienda, pero no se ha confirmado su relación con el crimen.

Este hecho incrementa la preocupación en Guayaquil por el aumento de ataques armados en zonas en disputa del noroeste de la ciudad.

