Falsos policías participaron de triple asesinato en el norte de Guayaquil

Tres hombres fueron asesinados en la cooperativa Adesdac; atacantes se hicieron pasar por policías para ejecutar el crimen

Los asesinatos se registraron este lunes de 11 de agosto en la ciudadela Adesdac, en el norte de Guayaquil.

La madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, tres hombres fueron asesinados a tiros en la cooperativa Adesdac, manzana 63, solar 18B, en el distrito Florida, norte de Guayaquil.

El ataque, registrado a las 00:31, se enmarca en una disputa territorial entre las bandas Latin King y Tiguerones por el control del microtráfico, según informó la Policía Nacional.

Según testigos, un vehículo color plomo con al menos cuatro ocupantes llegó al lugar. Los atacantes vestían prendas similares a las policiales, incluidas chompas investigativas, y se identificaron como agentes al gritar “¡Alto, Policía!”.

Segundos después, abrieron fuego contra los tres hombres. Tras la agresión, huyeron con rumbo desconocido.

¿Cuántos indicios recopiló la Policía en la escena de los crímenes?

En la escena, personal de Criminalística levantó ocho vainas calibre 3.80, una vaina calibre 9 mm y una bala deformada. Las autoridades confirmaron que las víctimas presentaban múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

El levantamiento de los cadáveres se efectuó a las 03:00, por disposición de la fiscal de turno. Los cuerpos fueron trasladados al Departamento de Medicina Legal para las autopsias correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como:

Wilmer Eduardo Macías Pilligua (30 años), con antecedentes por robo, tenencia ilícita de armas y narcotráfico.

Edison Junior Rodríguez Ríos (31 años), con antecedentes por robo y violencia intrafamiliar.

Christopher Alberto Benalcázar Haudemal (26 años), sin antecedentes recientes, pero con un registro anterior por tráfico ilícito de drogas.

