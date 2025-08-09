Quiénes eran las tres víctimas del asesinato en Bastión Popular

El crimen se cometió junto a las escalinatas del bloque 7 de este sector del noroeste de Guayaquil

Las tres víctimas del crimen en Bastión Popular tenían entre 17 y 20 años. Otras tres personas quedaron heridas.

Un ataque armado dejó tres personas muertas y tres heridas en el bloque 7 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. El hecho se registró el viernes 8 de agosto de 2025, a un costado de las escalinatas del sector.

RELACIONADAS Rescatan a pareja peruana tras 24 horas de secuestro en Guayaquil

Varios sujetos que se movilizaban en una tricimoto amarilla y una moto dispararon contra un grupo de al menos seis personas que se encontraban reunidas, según la versión policial. Tres de ellas fallecieron en distintos puntos y casas de salud, mientras que otras tres resultaron heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Elkin Héctor García Toala, de 18 años; Jimmy Valentino Soriano Moreira, de 20 años, quien falleció en el hospital de Monte Sinaí; y un adolescente de 17 años.

Mientras, los heridos tienen 18, 23 y 41 años de edad.

La violencia no para: casi 2.000 homicidios solo en la Zona 8 este año Leer más

Víctimas habrían sido confundidas con miembros de bandas

Personal de Criminalística recogió 35 vainas percutidas calibre 9 milímetros, 2 vainas calibre 5.56 y seis proyectiles deformados.

El ataque estaría vinculado a la disputa territorial entre las bandas delictivas Águilas y Tiguerones. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas habrían sido confundidas con miembros del grupo Águilas.

Testigos relataron que el ataque generó pánico en el sector, obligando a moradores y transeúntes a buscar refugio. Agentes de la Dinased, Criminalística y unidades preventivas se desplegaron para recabar información, entrevistar a familiares y revisar grabaciones de cámaras de videovigilancia.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí