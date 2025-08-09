Expreso
Bastión Popular asesinato crimen muertes inseguridad 9 agosto 2025 JF
Las tres víctimas del crimen en Bastión Popular tenían entre 17 y 20 años. Otras tres personas quedaron heridas.JOFFRE FLORES

Quiénes eran las tres víctimas del asesinato en Bastión Popular

El crimen se cometió junto a las escalinatas del bloque 7 de este sector del noroeste de Guayaquil

Un ataque armado dejó tres personas muertas y tres heridas en el bloque 7 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. El hecho se registró el viernes 8 de agosto de 2025, a un costado de las escalinatas del sector.

Varios sujetos que se movilizaban en una tricimoto amarilla y una moto dispararon contra un grupo de al menos seis personas que se encontraban reunidas, según la versión policial. Tres de ellas fallecieron en distintos puntos y casas de salud, mientras que otras tres resultaron heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Elkin Héctor García Toala, de 18 años; Jimmy Valentino Soriano Moreira, de 20 años, quien falleció en el hospital  de Monte Sinaí; y un adolescente de 17 años. 

Mientras, los heridos tienen 18, 23 y 41 años de edad.

Asesinatos en Guayaquil

La violencia no para: casi 2.000 homicidios solo en la Zona 8 este año

Víctimas habrían sido confundidas con miembros de bandas

Personal de Criminalística recogió 35 vainas percutidas calibre 9 milímetros, 2 vainas calibre 5.56 y seis proyectiles deformados. 

El ataque estaría vinculado a la disputa territorial entre las bandas delictivas Águilas y Tiguerones. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas habrían sido confundidas con miembros del grupo Águilas.

Testigos relataron que el ataque generó pánico en el sector, obligando a moradores y transeúntes a buscar refugio. Agentes de la Dinased, Criminalística y unidades preventivas se desplegaron para recabar información, entrevistar a familiares y revisar grabaciones de cámaras de videovigilancia.

