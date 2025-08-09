Quiénes eran las tres víctimas del asesinato en Bastión Popular
El crimen se cometió junto a las escalinatas del bloque 7 de este sector del noroeste de Guayaquil
Un ataque armado dejó tres personas muertas y tres heridas en el bloque 7 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. El hecho se registró el viernes 8 de agosto de 2025, a un costado de las escalinatas del sector.
Varios sujetos que se movilizaban en una tricimoto amarilla y una moto dispararon contra un grupo de al menos seis personas que se encontraban reunidas, según la versión policial. Tres de ellas fallecieron en distintos puntos y casas de salud, mientras que otras tres resultaron heridas.
Las víctimas fueron identificadas como Elkin Héctor García Toala, de 18 años; Jimmy Valentino Soriano Moreira, de 20 años, quien falleció en el hospital de Monte Sinaí; y un adolescente de 17 años.
Mientras, los heridos tienen 18, 23 y 41 años de edad.
Víctimas habrían sido confundidas con miembros de bandas
Personal de Criminalística recogió 35 vainas percutidas calibre 9 milímetros, 2 vainas calibre 5.56 y seis proyectiles deformados.
El ataque estaría vinculado a la disputa territorial entre las bandas delictivas Águilas y Tiguerones. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas habrían sido confundidas con miembros del grupo Águilas.
Testigos relataron que el ataque generó pánico en el sector, obligando a moradores y transeúntes a buscar refugio. Agentes de la Dinased, Criminalística y unidades preventivas se desplegaron para recabar información, entrevistar a familiares y revisar grabaciones de cámaras de videovigilancia.
