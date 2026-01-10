Cartas de lectores: El poder de las armas

Trato de ser conciso, pero esto tiene historia. Muchas veces he hablado del poder político y del económico. Ahora trataré de hablar sobre las sociedades comerciales y las que se dedican a las armas. Recordemos a Cartago, ciudad-estado ubicada en el norte de África (no el trago), ciudad netamente comercial invadida por Roma, rica en comercio de metales y otros productos valiosos, lo que atraía la atención romana.

Pero nada de ello se recuerda. También se puede recordar a los judíos con su riqueza. Y hoy se está viendo a los chinos; no puede haber riqueza sin el poder de las armas. Entonces, ¿por qué China no apoya a Venezuela? Una de las causas es que ya entendieron lo que pasó con Cuba y Rusia (les compraba el azúcar a precio de amigo); otra, el gobierno de Venezuela destruyó otros fondos de inversión chinos.

Como en cualquier inversión de riesgo, a veces es mejor evitarla, ser pragmáticos. Y sí, todo es por la riqueza del petróleo. Verán en unos años que solo se irá a invertir en ese sector, mientras que los nuevos ricos comprarán deuda en bonos. Y quienes pagarán el extracto más bajo.

David Viterbo Ronquillo