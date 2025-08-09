Accidente en la vía Perimetral: la víctima iba a gran velocidad y portaba un arma

Según los testigos, un automóvil lo estaba persiguiendo, lo alcanzó y lo impactó, muriendo de un golpe en la cabeza

Personal policial y de tránsito acudió al sitio del accidente, en la vía Perimetral.

Un hombre murió a causa de un accidente de tránsito la tarde de este viernes 8 de agosto en la vía Perimetral, a la altura del paso peatonal de la ciudadela Ceibos Norte, al oeste de Guayaquil.

El ciudadano viajaba en una motocicleta cuando, según relataron los testigos del accidente, un vehículo le dio alcance y lo impactó, provocando que perdiera el control y cayera en la calzada.

El fallecido no estaba usando su casco y tenía la cabeza rota y cubierta de sangre, por lo que se presume que un golpe le habría causado la muerte.

Personal de la Policía Nacional, Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se hicieron presentes para preservar la escena y ayudar a agilizar el tránsito.

Accidente en la vía Perimetral: Un arma cargada fue hallada junto a la víctima

Durante el registro al cuerpo del difunto se le encontró un arma de fuego cargada. Según los comerciantes de la zona, el sujeto solía rondar la zona cometiendo asaltos.

"Un carro azul iba a toda velocidad y fue directo a chocarlo, a la final les robó y por eso lo andaban siguiendo", dijo un vendedor ambulante de bebidas que recorre el sector todas las tardes.

Personal de Criminalística y de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE se encargaron de levantar los indicios y el cuerpo del finado, el cual fue llevado al Laboratorio de Ciencias Forenses para realizarle la autopsia de ley.

A causa del accidente se generó un enorme colapso vehicular que se extendió varios kilómetros, pues la Perimetral es una de las avenidas de mayor tránsito, especialmente buses de transporte público, tráileres y maquinaria pesada.

Una vez que el cadáver fue sacado del sitio, se abrió el carril de la calle que había sido cerrado temporalmente mientras realizaba el procedimiento y la congestión se alivió rápidamente.

