Investigan asesinato en un local de llantas en el centro de Guayaquil

Este viernes 8 de agosto, la llantera donde fue asesinado Jordan Barreto Alvia permaneció cerrada y no atendió al público

Jordan Virgilio Barreto Alvia, de 28 años, fue asesinado la tarde del jueves 7 de agosto mientras se encontraba sentado en el exterior del local de su padre, un negocio de venta de llantas y aros, ubicado en la intersección de la avenida Quito y calle Manabí, en el centro de Guayaquil.

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar. Uno de ellos descendió, se acercó a la víctima y, antes de dispararle, le dijo: “A ti te buscábamos”. Luego le propinó al menos ocho disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Ambos agresores huyeron del sitio.

Vecinos que se encontraban en los alrededores indicaron a este Diario que el ataque fue directo contra el joven y no contra el negocio familiar.

“No sabemos si estaba amenazado. Hoy (viernes) el local no abrió. No creemos que haya sido por extorsión, porque fueron directo a él, no al negocio”, comentó un comerciante del sector.

Barreto había cumplido 28 años el pasado 30 de marzo. Según una fuente policial fue trasladado aún con vida hasta a un hospital, donde fue estabilizado. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue transferido a otra casa de salud en Guayaquil, donde se confirmó su fallecimiento.

La víctima tenía antecedentes por tenencia de droga

Un miembro de la Policía señaló que el padre del joven escuchó las detonaciones desde el interior del local y logró ver la motocicleta en la que escapaban los sicarios. Al salir, encontró a su hijo gravemente herido frente al negocio.

“El padre manifestó que desconocía si su hijo había recibido amenazas. Sin embargo, reconoció que años atrás Jordan fue consumidor de droga y estuvo internado en un centro de rehabilitación para adictos”, indicó el uniformado.

Agentes de Criminalística levantaron en la escena del crimen siete vainas percutidas calibre 9 milímetros y una bala deformada. A pocas cuadras del sitio, los delincuentes abandonaron la motocicleta y un casco, que fueron ingresados como evidencias.

Según la información policial, Barreto tenía antecedentes penales por tenencia de droga, por lo cual fue detenido en julio de 2015.

La mañana de este viernes 8 de agosto, un hermano de la víctima acudió al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para realizar el reconocimiento del cuerpo.

Sentado en la vereda, visiblemente afectado, dijo: “Solo sé que lo mataron. Mi hermano estaba trabajando... Todo fue tan repentino. Éramos tres hermanos, él era el menor de todos”.

Este hecho violento se registró en el distrito 9 de Octubre, una de las 12 jurisdicciones que conforman la Zona 8. Según cifras oficiales, hasta el 8 de agosto se han reportado 129 muertes violentas en ese distrito, 61 más que en el mismo período del año anterior.

