Aquiles Álvarez sobre altercado con vendedor de helados: "Eso es de animales"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este 8 de agosto sobre el polémico operativo contra un vendedor de helados que generó indignación ciudadana.

La respuesta del alcalde ante lo ocurrido

“Lo de ayer con los trabajadores no representa lo que somos. Los responsables ya fueron separados”, afirmó el burgomaestre en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El hecho ocurrió el 7 de agosto y fue captado en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa a al menos nueve agentes de control municipal rodeando a un comerciante informal para retirarle su carrito de helados.

La escena, que mostró al trabajador corriendo tras su herramienta de trabajo, provocó una ola de críticas por lo que muchos consideraron un despliegue desmedido de fuerza para un caso menor.

“Soy el que más odia este tipo de trato, para mí es imperdonable”, señaló Álvarez, quien insistió en que dentro de su administración “lo más importante es la gente”.

El alcalde enfatizó que mantener el orden en la ciudad es necesario, pero que este “no puede hacerse con maltrato” y que cualquier funcionario que incurra en estas prácticas será separado de inmediato.

Cómo 20 agentes metropolitanos se le llevaron el triciclo de helados a un vendedor que estaba tranquilamente vendiendo sus productos a los turistas que se encontraban por el lugar, ya que por ese sector hay muchos hoteles pic.twitter.com/CiQP3TH3Gd — Minuto & Medio (@MinMedio) August 7, 2025

Contradicciones entre funcionarios y alerta de videos antiguos

Aunque Fernando Cornejo, director de Segura EP, defendió el procedimiento basándose en la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública, y aseguró que se trató de un “retiro temporal” por falta de permiso y bloqueo de la vía, el argumento técnico no logró calmar el malestar ciudadano. “Cero tolerancia al maltrato, eso es de animales, no de seres humanos”, recalcó el alcalde.

Álvarez también alertó sobre la circulación de videos antiguos de otras gestiones para atacar su administración. “Hoy más que nunca el guayaquileño necesita llevar el pan a la casa y seguiremos en esa convivencia del día a día entre el orden y el entendimiento para sobrevivir”, concluyó.

Lo de ayer con los trabajadores de Pingüino no representa lo que somos. Los responsables ya fueron separados.



También están circulando videos antiguos, de otras gestiones, para atacar esta administración.



Soy el que más odia este tipo de trato, para mí es imperdonable, hay… https://t.co/fYS4mDtkAo — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 8, 2025

