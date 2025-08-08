Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aquiles Álvarez pronunciamiento
El alcalde Álvarez se pronunció en redes sociales.Ilustración Miguel Rodríguez

Aquiles Álvarez sobre altercado con vendedor de helados: "Eso es de animales"

El alcalde de Guayaquil rechaza el accionar de los agentes. Asegura que los responsables fueron separados de la institución

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este 8 de agosto sobre el polémico operativo contra un vendedor de helados que generó indignación ciudadana.

RELACIONADAS

La respuesta del alcalde ante lo ocurrido

“Lo de ayer con los trabajadores no representa lo que somos. Los responsables ya fueron separados”, afirmó el burgomaestre en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El hecho ocurrió el 7 de agosto y fue captado en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa a al menos nueve agentes de control municipal rodeando a un comerciante informal para retirarle su carrito de helados. 

AQUILES ALVAREZ PELEA

“¡Si nos piteamos, nos piteamos!”: explosiva reacción del alcalde de Guayaquil

Leer más

La escena, que mostró al trabajador corriendo tras su herramienta de trabajo, provocó una ola de críticas por lo que muchos consideraron un despliegue desmedido de fuerza para un caso menor.

Soy el que más odia este tipo de trato, para mí es imperdonable”, señaló Álvarez, quien insistió en que dentro de su administración “lo más importante es la gente”. 

El alcalde enfatizó que mantener el orden en la ciudad es necesario, pero que este “no puede hacerse con maltrato” y que cualquier funcionario que incurra en estas prácticas será separado de inmediato.

Contradicciones entre funcionarios y alerta de videos antiguos

Aunque Fernando Cornejo, director de Segura EP, defendió el procedimiento basándose en la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública, y aseguró que se trató de un “retiro temporal” por falta de permiso y bloqueo de la vía, el argumento técnico no logró calmar el malestar ciudadano. “Cero tolerancia al maltrato, eso es de animales, no de seres humanos”, recalcó el alcalde.

Álvarez también alertó sobre la circulación de videos antiguos de otras gestiones para atacar su administración. “Hoy más que nunca el guayaquileño necesita llevar el pan a la casa y seguiremos en esa convivencia del día a día entre el orden y el entendimiento para sobrevivir”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

  2. Petro desconoce soberanía de Perú sobre isla en frontera amazónica

  3. Ley de Integridad: ¿Cuándo será la audiencia de la demanda presentada por la UNE?

  4. ¿Moisés Caicedo y Willian Pacho merecían ser nominados al Balón de Oro 2025?

  5. Detención de inmigrantes es un maná económico para prisiones privadas en EE. UU.

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

  3. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  4. "La construimos pensando en su comodidad": Luque a Correa sobre cárcel del Encuentro

  5. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

Te recomendamos