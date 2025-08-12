Pancarta contra jueces constitucionales cae en Quito y deja dos heridos

La pancarta cayó y dejó dos heridos. El incidente se dio antes de la marcha de Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional

Una de las pancartas ubicadas en la av. Patria, colocada en contra de los jueces de la Corte, cayó sobre las personas en la av. 10 de Agosto, cerca del puente del Guambra.

Una pancarta gigante que mostraba a los jueces de la Corte Constitucional cayó la mañana de este 12 de agosto de 2025 sobre un grupo de personas en la avenida Patria y 10 de Agosto, en el sector del puente del Guambra, norte de Quito. El incidente se registró horas antes de que se desarrolle la marcha que convocó el presidente Daniel Noboa.

La pancarta, que estaba colocada sobre grandes estructuras metálicas, colapsó sobre los ciudadanos y dejó dos heridos, confirmó el ECU 911.

Según la entidad, la alerta se recibió a las 08:38, pero dos horas después se difundieron videos del incidente. En las imágenes se observa que algunos ciudadanos estaban reunidos sobre la av. 10 de Agosto. Ellos habrían resultado afectados por el impacto.

El servicio de emergencia reportó que coordinó con los paramédicos del Ministerio de Salud Pública, quienes acudieron al lugar para evaluar a las personas en el sitio. Hubo "dos heridos que fueron trasladados a una casa de salud para su valoración", precisó la entidad.

Pancartas gigantes para la marcha de Noboa

La pancarta que colapsó es una de las cuatro estructuras que se han instalado en el centro - norte de Quito, sobre las avenidas Patria y 6 de Diciembre. Los carteles gigantes rodean la ruta que Noboa recorrerá en la marcha hacia la Corte Constitucional, como protesta porque ese organismo suspendió varios artículos de tres Leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública.

Luego de que la pancarta se precipitó, un grupo de al menos 12 personas removió la estructura y la apartó para ayudar a las personas heridas.

‼️#URGENTE

Una pancarta cayó sobre manifestantes en la protesta del Gobierno contra la Corte Constitucional. El accidente ocurrió en el puente del Guambra, en Quito. Los afectados fueron trasladados en ambulancia.

▶️@LaPosta_Ecu pic.twitter.com/LNaRksrt0i — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 12, 2025

Tránsito cerrado en el centro - norte de Quito

Debido a la marcha, el tránsito está suspendido en la avenida Patria, desde el sector de la Universidad Central hasta el coliseo Rumiñahui.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a la ciudadanía que tome vías alternas, pues la circulación vehicular está suspendida en el sector del parque El Ejido, Casa de la Cultura y la av. 6 de Diciembre, entre la av. Colón y Patria.

