Marchas Quito: Aparecen carteles gigantes con los rostros de los jueces de la Corte

Carteles con los rostros y nombres de los jueces se colocaron cerca de la Corte Constitucional, antes de la marcha de Noboa

Los rostros y nombres de los siete jueces de la Corte Constitucional se colocaron en dos grandes pancartas en la av. Patria, antes de la marcha de Daniel Noboa.

Dos carteles gigantes aparecieron desde aproximadamente las 08:00 de este martes 12 de agosto de 2025 en dos intersecciones del norte de Quito, en donde se mostraba los rostros de los siete jueces de la Corte Constitucional. Las imágenes se colocaron horas antes de que el presidente Daniel Noboa inicie la marcha hacia el organismo, como reclamo por la suspensión de los artículos de tres leyes.

Los carteles gigantes estaban desplegados en grandes estructuras metálicas, lo cual requirió un trabajo de horas para instalarlas, aunque no se informó quién lo hizo.

Las pancartas estaban colocadas en las intersecciones de la avenida Patria y las intersecciones con la av. 6 de Diciembre, al lado de la Casa de la Cultura, y con la calle Robles. Sobre las vallas estaban las fotos y los nombres de los siete jueces: el presidente, Jhoel Escudero Soliz, y los demás magistrados Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy. José Luis Terán, Alejandra Cárdenas Reyes, Raúl Llasag Fernández y Alí Lozada Prado.

Sobre los rostros de los magistrados había un titular que señalaba "estos son los jueces que nos están robando la paz". Cerca de las pancartas había personas con banderas ecuatorianas y carteles, quienes tenían previsto participar en la marcha de Noboa.

Hora de inicio de la marcha de Noboa

Se estima que el presidente llegará a las 11:00 de este martes a la concentración, para emprender una marcha hacia la Corte Constitucional. La movilización la realiza como reclamo por los artículos que suspendió el organismo el pasado 5 de agosto, con lo cual dejó sin efecto la aplicación de varios puntos de las Leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia.

El Ejecutivo, sus ministros y los asambleístas del bloque de Gobierno, ADN, han cuestionado la decisión. Por ello anunciaron que realizarán la marcha de esta jornada para que la Corte revise su decisión, ya que Noboa y el régimen dicen que las normas ayudan a combatir la inseguridad del país.

Las pancartas de este martes aparecen a semana seguida, luego de que el pasado viernes una valla similar apareció en la av. Patria y 12 de Octubre, en donde se colocó un marcador con la cifra de las muertes violentas registradas desde el día de la resolución de la Corte.

Al ser consultada sobre la contratación de las vallas, la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró este 12 de agosto que las vallas no son del Gobierno.

