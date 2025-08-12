Carolina Jaramillo: “Los 18 neonatos eran pacientes de UCI, no fallecidos”

Defensoría y Fiscalía indagan fallecimientos de neonatos tras alertas y datos del Hospital Universitario de Guayaquil

La vocera presidencial Carolina Jaramillo detalló las acciones del Gobierno por el caso neonatal

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, afirmó que el Gobierno Nacional colaborará con las investigaciones de la justicia sobre la muerte de dos neonatos por una bacteria intrahospitalaria. “El Gobierno dará todas las facilidades para que la Fiscalía investigue y se esclarezca qué pasó”, aseguró.

Además, explicó que “la cifra de 18 hay que diferenciar: son los que estaban en la UCI, no es que han fallecido por la bacteria”. Jaramillo enfatizó que “no se declarará la salud en emergencia” y descartó la falta de insumos: “No hay inexistencia de cánulas en el hospital”.

Fiscalía investiga 12 muertes de neonatos

Este pronunciamiento se da en un contexto de confusión sobre las cifras. La Defensoría del Pueblo recibió una alerta por la supuesta muerte de 18 bebés recién nacidos, información que se viralizó en redes sociales y motivó la apertura de una indagación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por 12 fallecimientos, en base al reporte del Hospital Universitario de Guayaquil. Según el centro médico, dos de las muertes se atribuyen a una bacteria intrahospitalaria y diez a causas multifactoriales.

RELACIONADAS Defensoría del Pueblo investiga brote de bacteria en el Hospital General de Durán

68 millones de dólares para el Ministerio de Salud

¿Quién es la funcionaria removida por el MSP tras la muerte de bebés en hospital? Leer más

Jaramillo también anunció que el Ejecutivo destinará un presupuesto adicional para el sistema de salud pública. “Se asignarán 68 millones de dólares al Ministerio de Salud Pública”, señaló.

El Gobierno busca, con estos recursos, reforzar la atención hospitalaria y garantizar insumos para evitar que casos similares se repitan. “Se ha puesto al Gobierno con una relevancia especial para colaborar con la justicia”, concluyó la vocera presidencial.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO