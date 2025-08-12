Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Hospital Universitario de Guayaquil
La tragedia en el Hospital Universitario de Guayaquil resalta la necesidad urgente de mejorar las medidas de prevención en las unidades de saludFREDDY RODRIGUEZ

¿Qué medidas debe tomar el MSP tras los bebés fallecidos? Expertos opinan

Médicos detallan soluciones necesarias para prevenir tragedias como la ocurrida en el Hospital Universitario de Guayaquil

La dolorosa tragedia de los recién nacidos fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil ha dejado en evidencia la urgente necesidad de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) implemente acciones contundentes. Más allá de la remoción de eventuales responsables, como el ahora exgerente de ese hospital Hugo Hernández y la ex coordinadora zonal 8 Karla Jiménez, es crucial implementar estrategias médicas y estructurales, tanto a corto como a largo plazo, para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. 

RELACIONADAS

EXPRESO consultó a especialistas con experiencia en la administración de salud qué tipo de soluciones es necesario aplicar.

Necesidad de decisiones políticas para prevenir infecciones hospitalarias

Washington Alemán, director del Centro Infectológico y Neumológico Alemán Rodas (Cinar), señala que “estas son situaciones que pasan en todas las unidades donde se atienden pacientes críticos, ya sean neonatales, pediátricos o adultos, donde la mortalidad fluctúa según la gravedad de los casos”. Sin embargo, añade que “el problema es que las medidas de prevención no son priorizadas y se enfoca más en la atención asistencial”.

En su opinión, “se necesitan decisiones políticas para implementar estrategias de prevención que permitan contener las infecciones, muchas de ellas causadas por gérmenes multirresistentes a antibióticos”. Respecto a las medidas concretas, Alemán sostiene que “los programas de prevención de infecciones asociadas a servicios de salud están escritos en manuales nacionales e internacionales, como el lavado de manos, uso de equipos de protección personal (EPP), manejo adecuado de residuos biológicos y limpieza y desinfección de áreas y equipos. Es urgente que se dé prioridad a la prevención, no solo al tratamiento”.

Higiene estricta, clave para evitar propagación de bacterias multirresistentes

Por su parte, Mario Paredes, epidemiólogo de la Dirección de Sanidad de la Armada del Ecuador, reconoce que “las bacterias multirresistentes son un problema global y no exclusivo del sistema ecuatoriano”, y advierte que “la desinfección y la higiene son claves para evitar que estas bacterias se propaguen dentro de los hospitales”.

RELACIONADAS

Paredes recalca que “la higiene estricta y el lavado de manos, tanto del personal médico como de los familiares, son medidas básicas pero fundamentales”. En cuanto a infraestructura, comenta que “las unidades de cuidados intensivos neonatales deberían contar con presión negativa de aire para evitar la contaminación cruzada, además de equipamiento desechable para visitas y personal sanitario”. Sin embargo, reconoce que “la infraestructura actual no cumple con estos estándares, lo que aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias”.

La importancia de la bioseguridad y la coordinación interinstitucional

Karla Jiménez Cordero

¿Quién es la funcionaria removida por el MSP tras la muerte de bebés en hospital?

Leer más

El epidemiólogo también destaca que “el uso indiscriminado de antibióticos y los tratamientos incompletos generan resistencia bacteriana”. Por eso, insiste en la necesidad de un “monitoreo epidemiológico constante y la implementación de protocolos estrictos de aislamiento para pacientes colonizados con bacterias multirresistentes”.

El doctor Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), al hablar sobre las estrategias a seguir destaca que “es imprescindible fortalecer el talento humano y la gestión local, devolviendo la provincialización en salud para una mejor respuesta a las necesidades específicas”. Y resalta la importancia de una “coordinación interinstitucional con gobiernos descentralizados, como alcaldías, que tienen departamentos de salud”.

Medidas básicas para la seguridad en la atención hospitalaria

En cuanto a las medidas médicas específicas para prevenir infecciones, el vicepresidente de la FME enfatiza el papel de la bioseguridad. “Para reducir riesgos es clave fomentar las medidas básicas de bioseguridad para el personal médico y paramédico, además de garantizar condiciones adecuadas en la limpieza y alimentación hospitalaria”. Añade que “una atención segura implica evitar la contaminación intrahospitalaria, que puede provocar desenlaces fatales como el caso de los bebés”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El parque Forestal intenta florecer, a pesar de su entorno inseguro

  2. ¿Qué medidas debe tomar el MSP tras los bebés fallecidos? Expertos opinan

  3. Editorial: Los dueños de la salud

  4. Diana Acosta: Conflicto centenario

  5. Rafael Oyarte: País interdicto

LO MÁS VISTO

  1. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

  3. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

  4. El precio de Extra y Ecopaís se actualizará tras el feriado: ¿subirá o bajará?

  5. Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

Te recomendamos