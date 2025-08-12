Human Rights Watch sobre marcha de Noboa: "Los ataques a los jueces son inaceptables"
La directora para las Américas de Human Rights Watch adviritó del peligro de la marcha convocada por el Gobierno
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, se pronunció este 12 de agosto de 2025 ante la colocación de los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional en vallas durante la marcha convocada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
Durante los preparativos de la marcha convocada por Noboa para las 11:00 de este 12 de agosto de 2025, varias vallas con los rostros de los jueces constitucionales se levantaron a lo largo de la ruta que seguirán los ciudadanos y varios funcionarios de gobierno.
Dos carteles gigantes aparecieron desde aproximadamente las 08:00 de este 12 de agosto de 2025 en dos intersecciones del norte de Quito, en donde se mostraba los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional.— Diario Expreso (@Expresoec) August 12, 2025
Human Rights Watch rechaza la marcha convocada por Daniel Noboa
Este acto, de acuerdo con la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, atenta contra la independencia judicial y el Estado de derecho. Asimismo, rechazó la postura del Gobierno de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.
"Los ataques a los jueces de la Corte Constitucional son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho. Rechazamos las declaraciones estigmatizantes del gobierno de Daniel Noboa y llamamos a no poner en riesgo la labor de la Corte", publicó en X.
Gobierno niega haber colocado las vallas contra la Corte Constitucional
Por su lado, durante su rueda de prensa semanal, la portavoz del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, negó que se hayan utilizado recursos públicos en la elaboración y colocación de las vallas en contra los jueces de la Corte Constitucional. "No se tratan de manifestaciones que vengan del Gobierno Nacional", dijo.
Jaramillo, además, defendió la postura del Gobierno indicando que los jueces requieren de un contrapeso político. En ese sentido, recordó que la pregunta de la consulta popular sobre permitir el juicio político a la Corte Constitucional se aplica en otros países de la región.
