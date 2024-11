Dos bandas homenajean a Ricardo Iorio, una volverá a Ecuador

El fallecimiento del músico argentino Ricardo Iorio (1962-2023) “fue doloroso” para el vocalista Claudio O’Connor y para la escena rockera de Hispanoamérica. Él fue “un pilar fundamental al que admiramos y estamos orgullosos de eso”, confirmó O’Connor en una entrevista que transmitió el medio digital Blender, desde Buenos Aires.

A un año de la muerte de quien es considerado el padre del metal pesado argentino, dos bandas conformadas por parte de quienes fueron sus compañeros están recordándolo sobre las tablas. Los temas de Almafuerte son versionados por CTM ‘Conmemora a Almafuerte’, la alineación que Claudio “Tano” Marciello mantiene junto a su hija, Melina, Leandro Radaelli y Guiliano Noe.

“Cantamos Leo Radaelli y yo, eso tiene una cuota de versión”, le había contado Marciello al periodista Diego Mancusi en una entrevista publicada por diario La Nación, a mediados de año. “Hay temas que tienen solos más largos, hay otros que tienen algunos arreglos, hay finales diferentes, todo eso es un trabajo que se está haciendo desde abril (...) Mientras tanto, también tenemos giras”.

“Mantener ‘La H no Murió’ es un homenaje a él, fue el creador de la poesía –señaló O’connor en referencia a Hermética–, era nuestro jefe, lo digo en el buen sentido”, se refiere a la formación actual de Malón, que completan Antonio Romano, Carlos Cuadrado y Javier Rubio.

La semana pasada CTM viajó a cumplir una gira en España, mientras que ‘La H no Murió’ ha extendido su itinerario en Argentina. El próximo año, Malón volverá a Europa para visitar cinco ciudades españolas. Pero antes volverán a tocar en Quito, están a la espera del anuncio del festival que los acogerá a fin de año, confirmó uno de los promotores.

Ricardo Iorio fue fundador de las bandas V8, Hermética y Almafuerte. Cortesía

Antonio Romano: “Acá es muy común agarrar una guitarra criolla y ponerse a tocar folclore”

En Hermética (que estuvo sobre las tablas entre 1988 y 1994), Antonio Romano grabó con una guitarra acústica la canción “Moraleja”, para el disco ‘Víctimas del Vaciamiento’. En 2016 le pregunté a ese músico ¿por qué desde entonces no había vuelto a acercarse al folclor?, algo que Iorio retomó no sólo en Almafuerte (1995-2017), también como solista.

“Lo mío siempre fue el heavy metal”, afirmó Romano. “A lo mejor el tango, el folclore, la relación que tenían con nuestra música era la parte de las letras más que la melodía, el mensaje; pero musicalmente quisimos hacer rock pesado que no deja de ser argentino porque está hecho acá”.

Cuando ha dejado la guitarra eléctrica ha sido para hacer versiones en ‘La H’, como “Olvídalo y volverá por más”. O, excepcionalmente, “30.000 plegarias”, que compuso con Malón en memoria de los desaparecidos por la última dictadura del siglo XX en Argentina.

“Si bien nuestras influencias son como las de todos los metaleros —principalmente Black Sabbath, que fue la banda que a mí me generó unas sensaciones que me llevaron a hacer este estilo de música—, acá es muy común agarrar una guitarra criolla y ponerse a tocar folclore”, concluía Romano.

Futuro incierto de un doble reconocimiento

Las versiones en directo de Hermética han llegado a Ecuador de la mano de Malón (Romano, O’Connor, Cuadrado y Strunz) en 2012, 2015, 2018 y 2019. Hace seis años y medio, esa formación recibió una doble distinción en la capital: una mención que declaraba al grupo ‘miembro honorífico’ del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el nombramiento como “Embajadores culturales” en el país.

EXPRESO consultó al actual director de ese Núcleo, Andros Quintanilla, sobre la vigencia de esos reconocimientos, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Tampoco respondió el músico Luis Nawel García –anterior director del Núcleo– que produjo el concierto para el que Malón reunió más de cinco mil personas en la Concha Acústica de La Villaflora.

El concierto de ‘La H’ no Murió permanece inédito en escenarios del país.

Otros himnos de Iorio que resonaron en Ecuador

Fue el predio donde ahora está el Parque de las Diversidades, al sur de Quito, que Almafuerte (Iorio, Marciello, Beto Cerioti y Bin Valencia) visitó durante su única vez el país, en enero de 2008. Durante la entrevista que concedió el cuarteto al desaparecido programa radial Nivel Extremo, de Radio La Luna, hubo una dedicatoria del entonces bajista/cantante de Almafuerte.

Cuando los locutores, Santiago Robles y Pablo Rodríguez (1977-2021), quisieron pinchar la canción “Mal Bicho” (sí, la que hicieron famosa Los Fabulosos Cadillacs), compuesta por el bajista Flavio Cianciarulo y por Iorio como letrista, este les sugirió que mejor pusieran “Ramón, el indio hereje”. Un tema en clave “folclore” del disco ‘Peso Argento’ que dedicó ese día a los ecuatorianos.

La grabación de esa entrevista la rescaté de un casete y acabo de escucharla en un walkman, que se ha vuelto a ser un aparato muy valioso en medio de los apagones. “¿Quién es la persona que últimamente removió tu sensibilidad, te descuadró?”, le preguntaba Rodríguez al líder de Almafuerte hace 16 años.

—Leonardo Favio, cantor y autor me movió el piso el otro día —le respondió Ricardo Iorio, muy seguro—; en mi país escucho la radio porque hago 700 kilómetros para llegar a la ciudad, a un concierto. Son siete horas de reflexión y de escuchar a ese señor director de cine que dijo: ‘No me importan las banderas políticas ni la ideología, mi hermano es aquel que ve a un niño desnutrido y siente en su corazón necesidad de ayudarlo’ Eso me conmueve”.

Durante su show, presentaron el disco ‘Toro y Pampa’ y despacharon versiones de V8: “Muy cansado estoy”; y de Hermética: “Tú eres su seguridad”, “Memoria de siglos”.

Dos bandas conformadas por parte de quienes fueron sus compañeros están recordándolo sobre las tablas Cortesía Carina Acosta

Giras 2024:

La H no murió:

9 de noviembre – Florencio Varela, Buenos Aires

22 de noviembre – Club independiente Rafaela, Santa Fe

Malón:

6 de Diciembre- San Salvador

Por definirse (5-8 de diciembre) – Quito, Explanada del Parque Bicentenario