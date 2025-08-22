Cómo ver EN VIVO Libertad vs Aucas: Alineaciones y detalles del juego | LigaPro 2025

Ambos clubes llegan igualados en puntos y están obligados a ganar en Loja para seguir entre los seis mejores

Libertad y Aucas se enfrentarán en la fecha 26 de la LigaPro 2025.

La emoción de la LigaPro 2025 se enciende esta noche en el estadio Reina de El Cisne, donde Libertad FC y Aucas protagonizan uno de los duelos más esperados de la fecha 26.

Con el hexagonal final a la vuelta de la esquina, este choque es una verdadera final para ambos equipos, que buscan asegurar su clasificación y no dejar escapar a sus rivales. El pitazo inicial sonará a las 19:00.

Eber Caicedo y Carlos Arboleda, las armas ofensivas de Libertad

El cuadro lojano, anfitrión del encuentro, llega con la moral alta tras una campaña sólida que lo tiene en el quinto lugar con 38 puntos.

Libertad está en zona de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025. Archivo

Para romper la defensa quiteña, el técnico confía en sus principales armas ofensivas: Eber Caicedo, un goleador que ha sido fundamental, y la velocidad de Carlos Arboleda por la banda. Ambos jugadores son la llave para abrir el candado de la visita y asegurar los tres puntos en casa.

Brian Montenegro y Michael Carcelén lideran el ataque de Aucas

Del otro lado, el Papá Aucas no se queda atrás. Con las mismas 38 unidades, pero un puesto más abajo por diferencia de goles, los capitalinos llegan a Loja con la misma ambición.

La esperanza de los hinchas de Aucas recae en el instinto goleador del paraguayo Brian Montenegro y en el despliegue físico de Michael Carcelén en el mediocampo.

Aucas pelea por los puestos de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025. Karina Defas

Las alineaciones confirmadas de Libertad y Aucas

Este enfrentamiento va más allá de los tres puntos. Quien logre la victoria no solo se consolidará en la zona de clasificación, sino que también tomará el control de su propio destino en las últimas fechas.

¿Dónde ver Libertad vs Aucas en vivo por LigaPro 2025?

Para todos los aficionados que no puedan asistir al estadio, el partido será transmitido en vivo y en directo por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en sus plataformas digitales.

