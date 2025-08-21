Liga de Quito avanza a los cuartos de Copa Libertadores 2025: ¿Cuál será su rival?

El fútbol ecuatoriano sigue representado en la Copa Libertadores gracias a Liga de Quito, que avanzó a la siguiente ronda

Liga de Quito ha demostrado que la garra alba está más viva que nunca. El conjunto capitalino selló su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 al eliminar al Botafogo de Brasil con un marcador global de 2-1, en un emocionante duelo disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Una noche de hazaña y goles

Ante un público fervoroso, los dirigidos por el estratega Thiago Nunes lograron la remontada que todos esperaban.

Con una sólida victoria de 2-0 en casa, revirtieron el 1-0 adverso del partido de ida. La ilusión se encendió temprano con el gol de Gabriel Villamil al minuto 7, mientras que el talentoso Lisandro Alzugaray sentenció la clasificación con un golazo al minuto 60.

Liga de Quito remontó la llave a Botafogo. Gustavo Guaman

Esta victoria no solo mantiene vivo el sueño de la segunda Libertadores para los albos, sino que también reafirma el poder del fútbol ecuatoriano en el escenario continental.

Sao Paulo será el próximo rival de Liga en cuartos de final

El camino hacia la gloria continúa, y el próximo desafío no será sencillo. En los cuartos de final, LDU se enfrentará a otro gigante brasileño: Sao Paulo, tricampeón de la Copa Libertadores.

Cuartos de final: fechas confirmadas entre el 17 y 24 de septiembre

Los encuentros de cuartos están programados para jugarse entre el 17 y el 24 de septiembre de 2025. Con figuras en su mejor momento como Villamil y Alzugaray, Liga de Quito buscará seguir avanzando y acercarse a su anhelada segunda corona, tras la histórica conquista de 2008.

