Lil Tay reta a Sophie Rain a pelea de boxeo por $60 millones: su respuesta sorprende

La influencer Sophie Rain calificó de “desesperada” la oferta de $60 millones hecha por Lil Tay para pelear en el ring

La modelo y rapera Lil Tay, de 18 años, ha lanzado un explosivo reto a la influencer Sophie Rain, de 20: un combate de boxeo con 60 millones de dólares en juego.

Este desafío, que busca ser el enfrentamiento del año, pone a prueba no solo su capacidad en el ring, sino también el poder de las personalidades de OnlyFans, la plataforma donde ambas brillan.

Lil Tay reaparece y lanza reto millonario a Sophie Rain

El anuncio se hizo público el martes 12 de agosto de 2025 a través de un video en el Instagram de Lil Tay, quien, tras alcanzar la fama como rapera viral en 2018, ahora incursiona con éxito como creadora de contenido en OnlyFans.

Lil Tay abrió su cuenta de OnlyFans apenas cumplió la mayoría de edad. Tomada de @LilTay

“Sophie Rain, tengo 60 millones de dólares para ti si peleas conmigo en un combate de boxeo. Tú vas tras el dinero, ¿verdad?”, declaró Lil Tay, asegurando que la cifra es más de lo que Rain ha ganado en toda su carrera.

Lil Tay presume éxito en OnlyFans con ingresos récord

La joven artista, quien recientemente debutó en la plataforma de contenido con un ingreso de más de un millón de dólares en su primer día, calificó la pelea como una “oportunidad” única para Rain. "No te hagas la que está por encima de todo", añadió, confirmando que ha estado entrenando para la pelea.

La contundente respuesta de Sophie Rain

Sin embargo, la respuesta de Sophie Rain, considerada la mujer con mayores ingresos en OnlyFans, no fue la esperada.

En declaraciones a Us Weekly, Rain respondió con dureza, desestimando la propuesta y acusando a Lil Tay de buscar relevancia. “Lil Tay lleva años decayendo. Ahora se inventa dramas falsos solo para mantenerse relevante. Eso es desesperación”, aseguró.

Sophie Rain rechazó el reto millonario de Lil Tay. Tomadas de @LilTay y @SophieRain

“Ese barco zarpó”: La dura respuesta de Sophie Rain

Rain, quien cambió su vida de camarera en Florida a ser una de las creadoras de contenido más exitosas, fue tajante en su rechazo: “No necesito 60 millones de dólares para demostrarle nada a alguien que ha sido irrelevante desde la secundaria. Ese barco zarpó hace mucho tiempo”.

La influencer concluyó que su éxito no depende de polémicas virales, sino de su trabajo y constancia: “El único ring que me interesa es el que me paga por trabajar, no por fingir”.

