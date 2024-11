Txus de Mägo de Oz se solidariza con las víctimas de la dana desde Quito

Con retraso de la hora anunciada, los integrantes de la banda Mägo de Oz se presentaron a la rueda de prensa en el hotel quiteño que los acoge desde el lunes 4 de noviembre.

Llegaron para cumplir dos fechas en el país, en Cuenca (el viernes 8) y Quito (el sábado 9), como parte del que han llamado “Feliz no cumpleaños tour 2024” que los llevó a escenarios estadounidenses. Y con el que presentan ‘Alicia en el Metalverso’, por el que han sido nominados a la categoría “mejor álbum de rock” al Latin Grammy. Irán a Miami a recibir ese reconocimiento.

El baterista, Txus (Jesús María Hernández), empezó con un mensaje de solidaridad a las víctimas de la dana en Valencia, España (a este día, el balance de fallecidos se eleva a 217 tras incluir las dos víctimas halladas en Letur). “Está claro que nos estamos cargando el planeta”, dijo a tono con el mensaje ambientalista del grupo que creó en 1988.

“No podemos cambiar el mundo, ese trabajo lo hace la gente a la que votáis”, dijo, “lo único que pretendemos en dos horas de conciertos es que la gente se marche contenta”. El baterista, único miembro original de la banda, reafirmó su intención de dar de qué hablar durante las ruedas de prensa que ya ha sacado a relucir en visitas pasadas. "No tengo redes, estoy a favor de la eutanasia, cómo no estarlo: dejar en paz a quien sufre, si así lo hacemos con los perritos gatitos; y que diga eso debería ser más importante que mis opiniones sobre Karol G”, afirmó.

Las bromas pesadas contra quienes escuchan a es cantante colombiana (“los respeto aunque no me guste esa música no tan elaborada”), las alternó con menciones a Maluma y al gusto mayoritario por la comida chatarra, “que no por ser tan popular es buena. Mi hija tiene cinco años y está escuchando esa mierda”, completó la comparación.

“Es muy difícil que al rock se le conozca tanto como a una banda de pop o reguetón porque los rockeros somos como esos hijos bastardos que la familia esconde en el sótano a la hora de la visita”, soltó socarrón. Aunque la acogida a su banda en el país es masiva, han perdido la cuenta de las veces que han tocado aquí.

La boletería del evento, que será en el Ágora de la Casa de la Cultura (aforo de 4.250 espectadores), tiene unas pocas entradas VIP disponibles.

En Cuenca, el auditorio que visitarán es el del Colegio de Arquitectos del Azuay (4.000 espectadores). Los acompañarán Crossfire, y los asturianos Avalanch. Estos últimos también estarán con ellos en Quito.

Viuda Negra, a tono con la conciencia ambiental

El cantante Santiago Silva, de Viuda Negra, fue el primero en dar declaraciones la mañana de este miércoles. En abril de 2022, esa banda volvió a las tablas y a Silva, Johnny Gordón y Mauricio Maldonado se han sumado Luis Quiroz y Diego Guerra.

Vienen de presentar “Un solo color”, canción contra el racismo. Silva trabaja en temas de diversidad, es Coordinador de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ecuador – FIAS, y ya había remarcado esa vocación en álbumes como ‘El Silencio Terminó’ (2003) y ‘La Voz de los Bosques’ (2007).

“Hay una fidelidad en el tema del rock y metal que es impresionante, la que hace que pase de una generación a otra”, sentenció el vocalista.

