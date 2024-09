La banda británica Raven regresa a Quito luego de cinco años

Los hermanos John Gallagher (voz y bajo) y Mark Gallagher (guitarra) de la banda Raven llegaron por primera vez a Ecuador a mediados de 2019.

Su historia se inicia en la década de los setenta, cuando la llegada de una guitarra española a su hogar en Inglaterra los movió a formar a una banda. Las bandas Status Quo, Sweet o Slade harían que ese instrumento que llegó como recuerdo de un viaje familiar los motivara a buscar cuerdas eléctricas.

En clubes de Newcastle tocaron mientras se realizaban bingos. Hasta que en 1980 publicaron el sencillo ‘Don´t need your money’. Entonces fueron reseñados en las páginas de semanarios musicales como New Musical Express o Sounds. En este último, el columnista Geoff Barton le puso el nombre a la tendencia que los encasillaría en adelante, “Nueva Ola del heavy metal británico” (NWOBHM), junto a grupos como Diamond Head o Angel Witch.

Los hermanos John y Mark Gallagher formaron Raven en 1974. Charlie Steffens

Gran experiencia en giras

A inicios de los años ochenta, del siglo pasado, antes de subirse a un camión para una gira europea, los Gallagher empezaron a ser la contraparte de sus vecinos, Venom. Bélgica, Italia y, el país del que trajeron una guitarra en la infancia, España acogieron sus pasos. Los formadores de Metallica, James Hetfield y Dave Mustaine, los escucharían con fanatismo y se sacarían fotos con ellos que han quedado para la historia.

Los dos primeros álbumes de Raven, ‘Rock til you drop’ y ‘Wiped out’, marcarían su estilo, de afilados solos, riffs que hacen agitar la cabeza y una pasión por cada acorde que se denota en escenario. Como se vio en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito, cuando compartieron tablas con los estadounidenses Leather, el 13 de junio de 2019.

Ahora, los acompaña el baterista Mike Heller (ex Fear Factory) y presentarán el disco ‘All Hell’s breaking loose’ de 2023. La cita será en la sala Orion Club (Toledo y Lérida), desde las 18:00 del 28 de septiembre. En el cartel también están los peruanos Metal Crucifier y los nacionales Black Beer y Shadow Bullets.

El cierre de aniversario será en Colombia

El aniversario 50 de los de Newcastle los tiene embarcados en el “South American Inferno Tour”, con el cual han visitado cuatro ciudades brasileñas. Asunción y Buenos Aires se sumaron a la lista esta semana.

Este jueves, Raven tienen planificado su regreso a Santiago de Chile, mañana estarán en Lima y, luego de la capital ecuatoriana, arribarán a Bogotá, el domingo.

