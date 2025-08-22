Liga de Quito hace historia: derrota al campeón Botafogo donde PSG falló

Liga de Quito venció a Botafogo en casa, algo que PSG no pudo lograr

Botafogo llegaba a Quito como el rival más temido de la Copa Libertadores: el actual campeón del torneo, el mismo que había vencido al PSG en el Mundial de Clubes. Parecía invencible. Sin embargo, Liga de Quito lo dejó sin opciones. Los Albos ganaron 2-0 en el Rodrigo Paz Delgado y aseguraron su pase a los cuartos de final.

Fuerza, altura, fútbol y coraje… una mezcla que solo un equipo en plenitud podía desplegar. Ahora LDU enfrentará a Sao Paulo, que llega con un viejo conocido del fútbol ecuatoriano: Juan Ignacio Dinneno, ex Deportivo Cuenca y Barcelona SC.

Lisandro Alzugaray hizo el 2-0 favorable a Liga de Quito ante Botafogo.

GUSTAVO GUAMAN

Barcelona SC, sin hinchada y con multa tras sanción disciplinaria en LigaPro Leer más

VOZ DE LOS EXPERTOS

EXPRESO habló con dos brasileños que conocen bien el fútbol ecuatoriano: Toninho Vieira y Marcos Rodrigues “Magú”.

Toninho asegura: “Lo de Liga de Quito ya no sorprende en Brasil. Contra Botafogo se vio un equipo sólido de local. La altura influye, claro, pero muchas veces los visitantes le dan más importancia mental que futbolística. Liga hizo lo suyo”.

Por su parte, Magú resalta el estado anímico:“Botafogo era favorito, con plantilla enorme y costosa, pero en la cancha no gana el dinero, gana la preparación física y mental. En Quito había que hacer la diferencia, y no lo hicieron”.

El exjugador también destaca la evolución del fútbol ecuatoriano:

“El fútbol de Ecuador es el que más ha crecido en Sudamérica desde el título de LDU en 2008. Sao Paulo no sabe lo que le espera en Quito: no solo la altura, sino un equipo con juego. Esta Liga está en silencio, pero ya está en cuartos”.

Magú firmando camisetas de Barcelona junto a Víctor Sphanor. Cortesía

El miedo de los equipos brasileños

Polémica en Emelec: directiva abre investigación por supuesta fiesta de jugadores Leer más

Sobre el rival brasileño, advierte: “Sao Paulo juega tres torneos a la vez: Brasileirao, Copa do Brasil y Libertadores. Un partido cada tres días prácticamente. Liga es muy fuerte de local; dependerá de cómo interpreten el partido y cómo frenen ese mediocampo, que es su mayor arma. Tener a Tiago Nunes como entrenador es un plus enorme”.

DE ARGENTINOS A BRASILEÑOS

Liga jugará por tercera vez los cuartos de final de la Libertadores. En 2008 eliminó a San Lorenzo (1-1 en ambos partidos y 5-3 en penales). En 2019 enfrentó a Boca Juniors, perdiendo 3-0 en Buenos Aires y empatando 0-0 en Quito.

Ahora, el desafío será Sao Paulo: el 16 de septiembre en Quito y el 23 en Brasil. Si Liga avanza, en semifinales lo espera un gigante: Palmeiras o River Plate.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!