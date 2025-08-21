Polémica en Emelec: directiva abre investigación por supuesta fiesta de jugadores

Emelec responde a rumores de fiesta y abre investigación interna sobre jugadores

Emelec se encuentra en el centro de la polémica tras los rumores sobre la noticia de participación de jugadores en una fiesta luego de la victoria ante Técnico Universitario. La información, difundida rápidamente en redes sociales y medios, obligó a la directiva a pronunciarse oficialmente.

Club anuncia investigación interna

El presidente del club, Jorge Guzmán, confirmó mediante un comunicado que Emelec ha iniciado una investigación interna para aclarar los hechos.

“El Club Sport Emelec informa a la opinión pública que, debido a la información presentada por Diario Extra y de acuerdo con la petición oficial solicitada por nuestro jugador Cristian Cueva, procedimos a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos”, señaló el documento.

La celebración de Emelec en el Bellavista, el gol de Jaime Ayoví daba los 3 puntos. API

Hay que esperar

Guzmán aclaró que hasta ahora no se han recibido denuncias formales, ni evidencia gráfica o audiovisual que respalde los rumores. Además, enfatizó que la disciplina, transparencia y respeto a los valores deportivos son pilares del club.

“El Club lamenta que este tipo de información afecte nuestra imagen institucional, en cuya defensa jamás podremos claudicar”, agregó.

Momento clave para Emelec en LigaPro en su remontada

El caso de Cueva surge mientras Emelec atraviesa una racha positiva en LigaPro y lucha por mantenerse en los primeros lugares. La afición y los medios esperan un pronunciamiento oficial que despeje cualquier duda sobre la situación del jugador.

Lo que dice el Emelec

📃 Comunicado Oficial pic.twitter.com/7ZdPzZKxnc — Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 21, 2025

Medios peruanos hablan Christian Cueva y lo que está involucrado en Ecuador

Infobae | Christian Cueva involucrado en desenfrenada fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec: peruano se defendió y dijo que no estuvo presente.

Líbero | Escándalo de Christian Cueva en Ecuador: volante vinculado en supuesta salida nocturna de Emelec

Futbolperuano.com | Christian Cueva en el ojo de la tormenta: medios ecuatorianos revelaron que habría participado en fiesta de 18 horas

La República | Christian Cueva habría participado en fiesta de 18 horas tras victoria de Emelec, según prensa ecuatoriana

Infórmate Perú | Christian Cueva implicado en supuesta fiesta con jugadores de Emelec tras triunfo en Liga Pro.

