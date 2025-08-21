Polémica en Emelec: directiva abre investigación por supuesta fiesta de jugadores
Emelec responde a rumores de fiesta y abre investigación interna sobre jugadores
Emelec se encuentra en el centro de la polémica tras los rumores sobre la noticia de participación de jugadores en una fiesta luego de la victoria ante Técnico Universitario. La información, difundida rápidamente en redes sociales y medios, obligó a la directiva a pronunciarse oficialmente.
Club anuncia investigación interna
El presidente del club, Jorge Guzmán, confirmó mediante un comunicado que Emelec ha iniciado una investigación interna para aclarar los hechos.
“El Club Sport Emelec informa a la opinión pública que, debido a la información presentada por Diario Extra y de acuerdo con la petición oficial solicitada por nuestro jugador Cristian Cueva, procedimos a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos”, señaló el documento.
Hay que esperar
Guzmán aclaró que hasta ahora no se han recibido denuncias formales, ni evidencia gráfica o audiovisual que respalde los rumores. Además, enfatizó que la disciplina, transparencia y respeto a los valores deportivos son pilares del club.
“El Club lamenta que este tipo de información afecte nuestra imagen institucional, en cuya defensa jamás podremos claudicar”, agregó.
Momento clave para Emelec en LigaPro en su remontada
El caso de Cueva surge mientras Emelec atraviesa una racha positiva en LigaPro y lucha por mantenerse en los primeros lugares. La afición y los medios esperan un pronunciamiento oficial que despeje cualquier duda sobre la situación del jugador.
Lo que dice el Emelec
📃 Comunicado Oficial pic.twitter.com/7ZdPzZKxnc— Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 21, 2025
Medios peruanos hablan Christian Cueva y lo que está involucrado en Ecuador
