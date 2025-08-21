Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Luis Chango
Luis Chango mostró su descontento con el arbitraje en Copa Sudamericana.Archivo

Luis Chango: “Robo descarado” sobre la eliminación de Mushuc Runa de Sudamericana

Polémica arbitral y penales sacan a Mushuc Runa de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 se convirtió en una vitrina histórica para Mushuc Runa. El club indígena demostró jerarquía en una fase de grupos memorable donde consiguió 16 puntos, siendo el equipo con mejor rendimiento del torneo. 

RELACIONADAS

Sin embargo, la ilusión terminó en penales ante Independiente del Valle en el estadio Atahualpa, luego de un polémico desenlace.

Independiente del Valle
Independiente del Valle eliminó a Mushuc Runa en un polémico partido de octavos de final de Copa Sudamericana.cortesía

El gol que los lle´vó a los penales y las eliminación

Independiente del Valle

El duro reclamo de Paúl Vélez en la Sudamericana: "Para eso hay el fútbol de mujeres"

Leer más

El “Ponchito” ganaba 2-0 y acariciaba el boleto a los cuartos de final, pero la árbitra brasileña Edina Alves añadió más de lo esperado y en el minuto 90+10 apareció Michael Hoyos para marcar el 2-1. 

RELACIONADAS

Esa acción encendió la furia de Luis Alfonso Chango, presidente del club, quien fue tajante: “Solamente robaron el partido, nada más, robo descarado, descarado”. En la definición desde los doce pasos, IDV se impuso 4-2 y apagó el sueño.

El último dinero que se ganaron

Lo que no se borra es la campaña: victorias memorables de visitante ante Cruzeiro, Palestino y Unión, además de un fortín en Riobamba con triunfos sobre Palestino y Unión, más un empate contra el gigante brasileño.  A pesar de quedar eliminado, en el último partido por ganarle 2-1 a Independiente le permitió ingresar 115.000 dólares como premio por la victoria.

RELACIONADAS

Pese al dolor de la eliminación, Mushuc Runa dejó una huella imborrable en el continente. Ahora, el reto cambia: la prioridad será salvar la categoría en la LigaPro, donde ocupa el último lugar con 20 unidades. La Sudamericana se terminó, pero el legado del “Ponchito” ya está escrito.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luis Chango: “Robo descarado” sobre la eliminación de Mushuc Runa de Sudamericana

  2. ¿Emergencia sanitaria en Ecuador? Jimmy Martin responde antes del Comité de Salud

  3. KOICA (Korea Internacional Cooperation Agencias) Ecuador

  4. Directv: Agenda deportiva para el jueves 21 de agosto

  5. Julio César Chávez Jr. detenido en Sonora tras deportación de Estados Unidos

LO MÁS VISTO

  1. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  2. Christian Cueva se defiende tras denuncias de fiesta en Samborondón

  3. IESS pide a jubilados y afiliados actualizar datos: guía para hacerlo en línea

  4. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  5. Es posible que a José Serrano le convenga ser deportado al Ecuador

Te recomendamos