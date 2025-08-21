Luis Chango: “Robo descarado” sobre la eliminación de Mushuc Runa de Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 se convirtió en una vitrina histórica para Mushuc Runa. El club indígena demostró jerarquía en una fase de grupos memorable donde consiguió 16 puntos, siendo el equipo con mejor rendimiento del torneo.

Sin embargo, la ilusión terminó en penales ante Independiente del Valle en el estadio Atahualpa, luego de un polémico desenlace.

Independiente del Valle eliminó a Mushuc Runa en un polémico partido de octavos de final de Copa Sudamericana. cortesía

El gol que los lle´vó a los penales y las eliminación

El “Ponchito” ganaba 2-0 y acariciaba el boleto a los cuartos de final, pero la árbitra brasileña Edina Alves añadió más de lo esperado y en el minuto 90+10 apareció Michael Hoyos para marcar el 2-1.

Esa acción encendió la furia de Luis Alfonso Chango, presidente del club, quien fue tajante: “Solamente robaron el partido, nada más, robo descarado, descarado”. En la definición desde los doce pasos, IDV se impuso 4-2 y apagó el sueño.

El último dinero que se ganaron

Lo que no se borra es la campaña: victorias memorables de visitante ante Cruzeiro, Palestino y Unión, además de un fortín en Riobamba con triunfos sobre Palestino y Unión, más un empate contra el gigante brasileño. A pesar de quedar eliminado, en el último partido por ganarle 2-1 a Independiente le permitió ingresar 115.000 dólares como premio por la victoria.

Pese al dolor de la eliminación, Mushuc Runa dejó una huella imborrable en el continente. Ahora, el reto cambia: la prioridad será salvar la categoría en la LigaPro, donde ocupa el último lugar con 20 unidades. La Sudamericana se terminó, pero el legado del “Ponchito” ya está escrito.

