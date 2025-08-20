El duro reclamo de Paúl Vélez en la Sudamericana: "Para eso hay el fútbol de mujeres"

El técnico de Mushuc Runa criticó el arbitraje de la brasileña Edina Alves tras la eliminación ante IDV en octavos de final

Independiente del Valle eliminó a Mushuc Runa en un polémico partido de octavos de final de Copa Sudamericana.

La polémica fue protagonista en el duelo de vuelta entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, disputado el martes 19 de agosto por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Ponchito quedó eliminado tras caer en la tanda de penales ante los Rayados, en un partido cargado de tensión dentro y fuera de la cancha.

El equipo dirigido por Paúl Vélez, DT de Mushuc Runa, complicó al líder de la LigaPro, pero en el minuto 90+10 apareció Michael Hoyos con un frentazo que igualó la serie 2-2 en el global. El empate obligó a definir la clasificación desde el punto penal, donde Independiente se impuso 4-2 y selló su pase a los cuartos de final.

Críticas hacia el arbitraje

La brasileña Edina Alves dirigió el compromiso entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. cortesía

Tras el compromiso, Vélez apuntó sus críticas contra el arbitraje de la brasileña Edina Alves Batista, quien añadió 11 minutos en la segunda mitad. La jueza había sancionado un penal a favor de Independiente apenas tres minutos después del 2-0 parcial a favor de Mushuc Runa, aunque la decisión fue anulada tras la revisión del VAR. Las constantes faltas y pausas en el juego llevaron a que Alves extendiera el tiempo de reposición, en cuyo tramo llegó el gol decisivo para los Rayados.

“Parece que es falta en el gol de IDV, hubo distracción en la última jugada, jugar 11 minutos (adición) desmoraliza a cualquiera”, señaló Vélez.

Sin embargo, sus declaraciones que más controversia generaron estuvieron dirigidas hacia la designación arbitral. “Nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sex@ opuesto… No es que esté en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Es que para eso hay el fútbol de mujeres”, expresó el entrenador, abriendo un fuerte debate en el fútbol ecuatoriano y sudamericano.

Revive las declaraciones de Paúl Vélez en rueda de prensa (VIDEO)

😡‼️ “LAS DECISIONES ARBITRALES NO ME GUSTARON, NO SÉ POR QUÉ PONER A PITAR AL SEXO OPUESTO, CREO QUE PARA ESO HAY EL FÚTBOL DE MUJERES”



- Paúl Vélez, DT de Mushuc Runa, en rueda de prensa luego de la eliminación ante IDV en Copa Sudamericana



📹 @nathalieruedag pic.twitter.com/ktzEzJyseN — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) August 20, 2025

