Vinotinto vs. Barcelona SC: Análisis previo al partido en el Atahualpa | LigaPro 2025

Ismael Blanco asegura que el Ídolo se juega más que tres puntos. Vinotinto, en crisis, intentará sorprender con nuevo timonel

Barcelona SC cumplió una semana de prácticas en las canchas alternas del Monumental.

Por la redención en LigaPro, Barcelona está obligado a vencer a un Vinotinto que estrenará timonel y arrastra una sequía de diez partidos sin victorias, en un duelo calificado como “parejo” por el exdelantero torero Ismael Blanco.

En diálogo con EXPRESO, el Zorro, quien militó en el Ídolo entre 2014 y 2016, pronosticó que el cotejo en el Atahualpa del sábado 23 de agosto será “de ida y vuelta, se va a correr mucho”. Sin embargo, la responsabilidad la tendrá Barcelona, que necesita recuperarse tras perder de local 2-0 ante el modesto Macará.

“Espero que Barcelona cambie la imagen que tuvo en el último partido en el Monumental. Esta vez se jugará en la altura y será complicado por el clima. Es cierto que no viene de hacer un buen partido y se le está haciendo difícil el torneo, pero no tiene margen de error y ahora en Quito tiene que ganar”, recalcó Blanco.

Ismael Blanco dejó su huella como delantero amarillo entre 2014 y 2016. RENE FRAGA

El argentino, de 42 años, también destacó que el equipo debe mejorar su capacidad para manejar la frustración. Para él, ese ha sido uno de los principales problemas que ha arrastrado el plantel, primero bajo la dirección de Segundo Castillo y ahora con el español Ismael Rescalvo.

Los números respaldan su análisis: Barcelona no ha logrado remontar ninguno de los ocho partidos en los que empezó perdiendo en esta LigaPro, una de las razones por las que se mantiene tercero con 44 puntos, a nueve del líder, Independiente del Valle (53 unidades).

El regreso de Rivero

Rivero fue retirado en los minutos adicionales del primer tiempo ante Orense, el pasado sábado 2 de agosto. MIGUEL CANALES

Una buena noticia para los amarillos es que Octavio Rivero podría volver al rol titular, tras recuperarse de la lesión cervical que sufrió el pasado 2 de agosto, en la victoria 2-0 frente a Orense.

El delantero uruguayo se perdió los encuentros ante El Nacional (victoria 2-1) y Macará, pero ya entrenó con normalidad en los últimos días. Todo dependerá de la decisión del técnico Rescalvo y lo más probable es que el goleador vuelva al once inicial.

Vinotinto, con técnico nuevo

El entrenador Gabriel Schurrer dirigirá a su cuarto equipo en el fútbol de Ecuador. Archivo

Del otro lado, Vinotinto busca oxígeno con un cambio en el banquillo. Tras la renuncia del argentino Juan Grabowski por malos resultados, el club capitalino confió el proyecto al experimentado Gabriel Schürrer, quien ya conoce el fútbol ecuatoriano por sus etapas en Deportivo Cuenca (2017 y 2022), Independiente del Valle (2018) y Aucas (2019).

Con Grabowski, el cuadro capitalino tuvo un inicio prometedor con una racha inesperada de triunfos, pero luego se desinfló hasta acumular 6 victorias, 6 empates y 13 derrotas.

Ahora, Vinotinto ocupa el puesto 15 de la tabla con 24 puntos, apenas cuatro más que el colista Mushuc Runa (20), ambos en riesgo de pelear el cuadrangular por la permanencia.

“Barcelona va a jugar contra un equipo necesitado como Vinotinto, con un técnico nuevo que tratará de hacer lo mejor posible para que dé una buena imagen en su presentación”, analizó Blanco.

