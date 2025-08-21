Barcelona SC, sin hinchada y con multa tras sanción disciplinaria en LigaPro

Barcelona SC fue sancionado y multado en la fecha 23 de LigaPro.

La relación entre Barcelona SC y su hinchada atraviesa un momento de crisis. El malestar expresado contra el técnico Ismael Rescalvo durante el último partido ante Macará no solo se quedó en gritos de protesta, sino que terminó con hechos que derivaron en duras sanciones.

El Comité Disciplinario de la LigaPro resolvió que el equipo deberá jugar su siguiente encuentro como local, ante Universidad Católica el 31 de agosto, sin público en las gradas del estadio Monumental.

Jugaran sin público y pagaran multa

El club torero, que ya arrastraba la amargura de perder tres puntos clave en su lucha por la LigaPro, recibió un golpe adicional en lo económico.

El informe oficial detalla un conjunto de faltas cometidas por los aficionados y la institución: $2.570 de multa por conducta incorrecta.

La ausencia de Bryan Carabalí en rueda de prensa, fallas en el control de seguridad, lanzamiento de objetos al terreno de juego —incluida una bengala encendida—, enfrentamientos entre hinchas y la Policía Nacional, así como el ingreso de personas no autorizadas y la presencia de pirotecnia.

Tiene que esperar hasta finales de septiembre

Estos incidentes ocurrieron en los minutos finales del duelo contra Macará, cuando la tensión se desbordó desde las gradas. La sanción implica que Barcelona no podrá contar con el aliento de su hinchada hasta finales de septiembre, cuando reciba a Aucas en el cierre de la primera etapa del campeonato.

El castigo llega en un contexto deportivo adverso, con una afición que cuestiona al entrenador y un equipo que no logra consolidar resultados. Ahora, los jugadores deberán enfrentar a Universidad Católica en un ambiente inusual, donde el silencio de las tribunas reflejará tanto la frustración del momento como la necesidad de recomponer el camino.

Ante Vinotinto en la fecha 26 en Quito

Mientras tanto el equipo entrena para el sábado 26 de agosto para jugar ante Vinotinto que estrena al DT Gabriel Schürrer, los Chamos no ganan desde hace varias semanas y esperan cambiar la historia ante Barcelona.

