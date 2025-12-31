Expreso
Un bus, un auto y una moto se impactaron cuando circulaban sobre la autopista General Rumiñahui, en sentido valle de Los Chillos - Quito.
Un bus, un auto y una moto se impactaron cuando circulaban sobre la autopista General Rumiñahui, en sentido valle de Los Chillos - Quito.Foto: Cortesía ECU 911

Accidente múltiple en autopista Rumiñahui afecta el paso entre el valle y Quito

El accidente generó congestión en la autopista, en sentido valle - Quito. ECU 911 reporta personas heridas

Un accidente de tránsito múltiple se registró en la autopista General Rumiñahui y dejó varias personas heridas en la madrugada de este 31 de diciembre de 2025. Según informó el ECU 911, el siniestro vial ocurrió a las 05:25 de este miércoles e involucró a un bus de transporte público, un auto y una moto, los cuales se impactaron cuando circulaban en sentido valle de Los Chillos - Quito. 

La entidad de emergencia señaló que el accidente provocó que los tres vehículos quedaran detenidos a la altura del puente 2 de la autopista. Minutos después de recibir la alerta, los uniformados de la Policía Nacional y socorristas de Ayumed llegaron al lugar para atender a las personas afectadas, aunque no se precisó la cifra de heridos.

Al sitio también acudió personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para controlar la circulación vehicular, ya que el paso se suspendió en dos carriles de la autopista, entre los puentes 2 y 3. La situación generó congestión en ese tramo de la salida del valle. 

El ECU 911 emitió imágenes de los automotores siniestrados. Allí se observa que el bus quedó con daños en la parte delantera de la carrocería, en el lado del conductor, mientras que el auto, un vehículo tipo SUV tenía el parabrisas destrozado. Cerca yacía la moto sobre el asfalto.

El auto afectado quedó con el parabrisas trasero destruido.
El auto afectado quedó con el parabrisas trasero destruido.Foto: Cortesía ECU 911
Tres horas después, cerca de las 09:00, el tránsito se reanudó en el lugar y se recomendó circular con precaución.

La AMT ejecuta operativos viales en este ultimo día de 2025, en distintos puntos de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, para controlar que los conductores no excedan los límites de velocidad y evitar los accidentes de tránsito.

