Joaquina presenta Amarillo, basado en una historia real

El tema llega tras el lanzamiento de su álbum debut Al romper la burbuja, publicado en enero de 2025

La cantautora venezolana Joaquina presentó su nuevo sencillo Amarillo, una canción que, según explicó, está inspirada en la experiencia personal de una amiga que decidió terminar una relación debido a que sus proyectos de vida eran diferentes.

RELACIONADAS Las dudas de Ela Taubert se resuelven con canciones

La historia real detrás de Amarillo

“Estábamos mi amiga y yo hablando en la cocina, ella justo había terminado con su pareja y yo a ella la veía muy bien. Tenían 3 años juntos. ‘¿Pero qué pasó?’ Y ella ahí me explicó que ya había pasado por el luto de la relación mientras estaba en ella. Ella se había dado cuenta que eran totalmente distintas. Tenían puntos de vistas distintos, querían cosas distintas para su vida; ella siempre fue muy ambiciosa, tenía planes distintos para su futuro y su carrera, y su pareja nunca entendió. Al final lo tuvo que aceptar y entender que todo cae por su propio peso”, relató Joaquina.

Más de Al romper la burbuja

El tema llega tras el lanzamiento de su álbum debut Al romper la burbuja, publicado en enero de 2025 con 14 canciones que reflejan el proceso de crecimiento personal y artístico de la intérprete. El disco ha recibido reseñas favorables en medios como People en Español, Billboard y Rolling Stone en Español, que lo han destacado como uno de los mejores del año. Además, se perfila como posible nominado a la categoría Álbum del Año en los Latin Grammy 2025.

El récord de Joaquina

Entrevista con Joaquina: La ganadora del Grammy Latino rompe su burbuja Leer más

Amarillo es el primer sencillo que Joaquina publica después de su debut discográfico y ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya habían escuchado fragmentos adelantados en redes sociales. En las próximas semanas, la artista se presentará como telonera de Sebastián Yatra en varias ciudades de España, incluyendo Barcelona y Madrid, donde interpretará el nuevo tema en vivo.

En 2023, Joaquina hizo historia al convertirse en la persona más joven en recibir el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, con 19 años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!