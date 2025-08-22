El exmarido de Natalia Jiménez la acusó de drogadicta y él perdió en la corte

Daniel Trueba, es la expareja de la cantante. Ahora pelean la custodia de su hija Alessandra, de 9 años

Natalia Jiménez obtuvo un nuevo avance en el proceso legal que mantiene con su exesposo, Daniel Trueba, por la custodia de su hija Alessandra, de 9 años.

Según informó el medio digital Las Top News, el 31 de julio Trueba se sometió a una prueba de antidopaje solicitada por los abogados de la cantante. El resultado habría sido positivo en consumo de marihuana. Los representantes legales del empresario señalaron que se trata de un uso médico, aunque el nivel detectado en sangre alcanzó 100 ml, frente al máximo de 5 ml permitido bajo supervisión profesional.

Con este resultado, el caso continuará en la corte, donde el juez deberá recibir oficialmente la prueba y fijar una nueva audiencia para emitir un fallo. La intérprete ya había logrado un precedente en diciembre de 2022, cuando obtuvo autorización para viajar con su hija fuera de Estados Unidos.

¿Por qué se divorciaron?

La disputa entre ambos comenzó tras su separación en 2021, luego de 12 años de relación. En un inicio, se estableció custodia compartida, pero los desacuerdos surgieron cuando Trueba cuestionó la capacidad de Jiménez para cuidar a la menor. La artista respondió en 2023 durante una conferencia en México: “Mi exmarido me difamó, dijo que yo era bipolar, que yo era una alcohólica, que yo era una drogadicta y al final lo que se demostró fue todo lo contrario, se demostró que el que tenía problemas de drogas era él”.

Mientras la disputa legal continúa, Jiménez ha seguido con su carrera musical y también con su vida personal. En noviembre de 2024 contrajo matrimonio con su mánager, Arnold Hemkes, en una ceremonia celebrada en Guadalajara, México, en la que Alessandra participó como paje principal.

